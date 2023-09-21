Врач Деревянкина объяснила, как узнать возникающую в груди сердечную боль

«Боли в сердце иногда сложно отличить от невралгии, боли в мышцах или спине».

«Ощущаться сердечная боль может как давящая, сжимающая, жгучая, режущая, реже ноющая или колющая» - добавила Деревянкина, беседуя с «Лайфом».

Врач Деревянкина рассказала в интервью:Медик объяснила, как узнать возникающую в груди сердечную боль. Она отметила, что такая боль появляется впереди грудной клетки, бывает несколько смещенной в левую сторону, порой отдает в нижнюю челюсть.Когда возникает невралгия, то человек может жаловаться на боль, которую тоже легко принять за сердечную. Но что характерно для невралгии, ощущение боли усиливается при любом резком движении (при больном сердце дискомфорт ощущается даже в состоянии покоя). Кроме того, сердечную боль трудно локализовать, тогда как при невралгии достаточно быстро можно определить точку, в которой она концентрируется.Также, дополнила медик, кажущаяся сердечной боль может возникать из-за проблем с легкими или остеохондроза. Специалистка посоветовала в случае болевых ощущений не заниматься самодиагностикой, а консультироваться с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках остановки сердца, которые могут возникать за сутки до этого события.

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