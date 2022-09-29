Врачи объяснили, как отличить сердечную боль от невралгии

«Например, инфаркт миокарда, аневризма аорты, стенокардия. Или тромбоэмболией легочной артерии», - приводит слова медика «Лента.ру».

«При сердечном приступе боли не имеют четкой локализации. При невралгиях, как правило, можно найти четкую точку, в которой неприятные ощущения максимально сильны», - поделилась кардиолог.

«Загрудинной болью могут проявляться внезапно открывшаяся язва желудка, пневмония, панкреатит и даже спазм лестничных мышц, который за счет сдавления нервных стволов нередко вызывает точно такую же боль в руке, как при инфаркте», - сказал невролог.