Врачи объяснили, как отличить сердечную боль от невралгии
Если в груди возникает боль, это может говорить о неврологических заболеваниях или же о проблемах с сердцем, включая очень серьезные и опасные – как их отличить?
Врачи объяснили в интервью, в чем состоит отличие боли, вызванной невралгией, и боли из-за сердечных патологий. Кардиолог Наталья Чуич уточнила, на какие проблемы с сердцем может указывать болезненное ощущение в области груди.
«Например, инфаркт миокарда, аневризма аорты, стенокардия. Или тромбоэмболией легочной артерии», - приводит слова медика «Лента.ру».
Чуич добавила, что и невралгия, и больное сердце могут заявлять о себе схожими симптомами – это боли в грудине слева, их отдача в руку или шею, лопатку. Чем же они отличаются?
«При сердечном приступе боли не имеют четкой локализации. При невралгиях, как правило, можно найти четкую точку, в которой неприятные ощущения максимально сильны», - поделилась кардиолог.
Наталья Чуич добавила, что невралгический приступ является более длительным по времени, и его боль постоянная по своему характеру, тогда как при поражении сердца она «накатывает волнами». Кроме того, для сердечной боли характерны давящие, сжимающие, жгучие ощущения за грудиной, а невралгия отличается ноющими, тянущими и монотонными.
Другой специалист, невролог Николай Вотчицев сообщил, что боль, ощущаемая в грудной клетке, является распространенным симптомом, причиной которого могут быть разные патологии и нарушения. Сразу сказать, почему болит в груди, очень трудно: опытный врач учтет все сопутствующие ей состояния, прежде чем поставит диагноз.
«Загрудинной болью могут проявляться внезапно открывшаяся язва желудка, пневмония, панкреатит и даже спазм лестничных мышц, который за счет сдавления нервных стволов нередко вызывает точно такую же боль в руке, как при инфаркте», - сказал невролог.
Вотчицев подчеркнул, что с болью слева, в стороне сердца следует обращаться к врачам, не предпринимая самостоятельных попыток обезболивания.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы ранние признаки атеросклероза.
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