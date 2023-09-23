Отрыжка может быть признаком смертельной болезни - "ее трудно обнаружить"
Ежегодно миллионам людей диагностируют смертельный рак.
Отрыжка — это естественная функция организма, часто вызываемая заглатыванием слишком большого количества воздуха или употреблением газированных напитков.
Хотя в определенных социальных сетях это может считаться грубым, в целом это не повод для беспокойства. Однако «слишком сильная» отрыжка может сигнализировать о чем-то более зловещем.
Чрезмерная отрыжка может быть признаком рака желудка.
"Рак желудка возникает, когда аномальные клетки желудка растут и делятся неконтролируемым образом. Заболевание может начаться в любой части желудка, хотя в большинстве случаев оно начинается на внутренней оболочке органа", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
В зависимости от локализации рака симптомы обычно влияют на питание и пищеварение. Это также может вызвать расстройство желудка, приводящее к более частой отрыжке.
Существует множество возможных симптомов рака желудка, но их может быть трудно обнаружить.
«Они могут повлиять на ваше пищеварение, например, вызвать симптомы расстройства желудка, например, сильную отрыжку».
Врач-онколог также называет несварение желудка, «которое не проходит», и отрыжку признаками рака желудка.
«У вас может возникнуть расстройство желудка, когда кислота из желудка возвращается (рефлюкс) в пищевод (пищевод)», — поясняют Воробьев. «Или вы можете получить его, если у вас раздражение в желудке».
К симптомам расстройства пищеварения относятся:
- Чувство распирания в области желудка
- Чувствительность или боль в области желудка
- Боль или дискомфорт в груди или животе
- Ощущение жжения в груди (изжога) после еды.
«Помните, расстройство желудка встречается часто и обычно не вызвано раком. Расстройство желудка и изжога могут быть очень болезненными, даже если все в порядке».
Обратитесь к врачу, если эти симптомы не исчезнут. Также поговорите со своим врачом, если что-то, что вы принимаете от расстройства желудка, перестает действовать.
Другими признаками рака желудка являются:
- Изжога или кислотный рефлюкс
- Проблемы с глотанием (дисфагия)
- Болезненность
- Очень быстрое чувство сытости во время еды
- Потеря аппетита или потеря веса без попыток
- Шишка в верхней части живота
- Боль в верхней части живота
- Ощущение усталости или отсутствия энергии.
- Проблемы с глотанием
- Шишка или уплотнение в животе
- Потеряли заметное количество веса
- Другие симптомы рака желудка, которые ухудшаются или не улучшаются через три недели
- Состояние, которое вызывает симптомы пищеварения, которые не улучшаются после трех недель использования обычных методов лечения.
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