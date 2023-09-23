Отрыжка может быть признаком смертельной болезни - "ее трудно обнаружить"

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Отрыжка может быть признаком смертельной болезни - "ее трудно обнаружить"


Ежегодно миллионам людей диагностируют смертельный рак.


Отрыжка — это естественная функция организма, часто вызываемая заглатыванием слишком большого количества воздуха или употреблением газированных напитков.

Хотя в определенных социальных сетях это может считаться грубым, в целом это не повод для беспокойства. Однако «слишком сильная» отрыжка может сигнализировать о чем-то более зловещем.

Чрезмерная отрыжка может быть признаком рака желудка.

"Рак желудка возникает, когда аномальные клетки желудка растут и делятся неконтролируемым образом. Заболевание может начаться в любой части желудка, хотя в большинстве случаев оно начинается на внутренней оболочке органа", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

В зависимости от локализации рака симптомы обычно влияют на питание и пищеварение. Это также может вызвать расстройство желудка, приводящее к более частой отрыжке.

Существует множество возможных симптомов рака желудка, но их может быть трудно обнаружить.

«Они могут повлиять на ваше пищеварение, например, вызвать симптомы расстройства желудка, например, сильную отрыжку».

Врач-онколог также называет несварение желудка, «которое не проходит», и отрыжку признаками рака желудка.

«У вас может возникнуть расстройство желудка, когда кислота из желудка возвращается (рефлюкс) в пищевод (пищевод)», — поясняют Воробьев. «Или вы можете получить его, если у вас раздражение в желудке».

К симптомам расстройства пищеварения относятся:
  • Чувство распирания в области желудка
  • Чувствительность или боль в области желудка
  • Боль или дискомфорт в груди или животе
  • Ощущение жжения в груди (изжога) после еды.
Врач добавляет:

«Помните, расстройство желудка встречается часто и обычно не вызвано раком. Расстройство желудка и изжога могут быть очень болезненными, даже если все в порядке».

Обратитесь к врачу, если эти симптомы не исчезнут. Также поговорите со своим врачом, если что-то, что вы принимаете от расстройства желудка, перестает действовать.

Другими признаками рака желудка являются:
  • Изжога или кислотный рефлюкс
  • Проблемы с глотанием (дисфагия)
  • Болезненность
  • Очень быстрое чувство сытости во время еды
  • Потеря аппетита или потеря веса без попыток
  • Шишка в верхней части живота
  • Боль в верхней части живота
  • Ощущение усталости или отсутствия энергии.
Воробьев рекомендует обратиться к врачу общей практики, если у вас есть:
  • Проблемы с глотанием
  • Шишка или уплотнение в животе
  • Потеряли заметное количество веса
  • Другие симптомы рака желудка, которые ухудшаются или не улучшаются через три недели
  • Состояние, которое вызывает симптомы пищеварения, которые не улучшаются после трех недель использования обычных методов лечения.
Однако, если рвота продолжается более двух дней, вам следует срочно обратиться к врачу.


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