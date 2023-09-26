Врач назвал лучший способ избавиться о запаха чеснока изо рта





"Согласно новому исследованию употребление йогурта — лучший способ избавиться от запаха чеснока изо рта. Белок, присутствующий в простом йогурте из цельного молока, нейтрализует запах и подавляет соединения на основе серы, которые вызывают стойкий запах", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МдикФорум.

«Высокое содержание белка сейчас очень актуально. Как правило, люди хотят есть больше белка. Непреднамеренным побочным эффектом может стать состав с высоким содержанием белка, который в дополнение к заявленным питательным свойствам может рекламироваться как дезодорант дыхания. Мы знаем, что белки связывают вкус – часто это считается негативным моментом, особенно если пища с высоким содержанием белка имеет меньший вкус. В данном случае это может быть положительным моментом».

«Так что это может быть важным моментом, поскольку мы смотрим на другие белки на предмет их дезодорирующего эффекта чеснока».

«Что касается яблок, я всегда советовала их есть немедленно. Предполагается, что то же самое происходит и с йогуртом: съедаете чеснок и сразу же съедаете йогурт».

Чеснок — популярный овощ, который используется во многих блюдах для придания острого вкуса.Хотя он может иметь восхитительный вкус, он может иметь нежелательный побочный эффект в виде неприятного запаха изо рта, который не может быть немедленно устранен даже чисткой зубов. Однако ученые нашли простой способ избавиться от стойкого запаха чеснока во рту.Среди продуктов, уже доказавших свою эффективность в борьбе с чесночным дыханием, —В рамках этого исследования команда поместила равное количество сырого чеснока в стеклянные бутылки. Затем они проанализировали уровни летучих молекул в газовой форме, которые присутствовали как до, так и после каждой обработки.Исследователи обнаружили, что один только йогурт снижает почти все (99 процентов) основных летучих веществ сырого чеснока, вызывающих неприятный запах. При раздельном тестировании жирные, водные и белковые компоненты йогурта также оказали дезодорирующее действие на сырой чеснок, хотя жир и белок работали лучше, чем вода.Было обнаружено, что в случае с жиром масло с более высоким содержанием жира более эффективно дезодорирует.Были проведены дальнейшие эксперименты по изменению уровня pH йогурта, чтобы сделать его менее кислым. Было обнаружено, что это привело к снижению эффективности дезодорации йогурта с чесноком.Это говорит о том, что все дело в этих белках, потому что при изменении pH вы меняете конфигурацию белков и их способность связываться.Тем не менее, следует обратить внимание на эти белки. Вероятно, это также зависит от белка, потому что разные белки по-разному реагируют на pH.Исследователи также проверили дезодорирующее действие йогурта на жареный чеснок, который, как уже было обнаружено, содержит летучие соединения, вызывающие неприятный запах, чем сырой чеснок.Таким образом, йогурт нейтрализует меньший процент летучих соединений в жареном чесноке по сравнению с сырым чесноком.Греческий йогурт, который имеет более высокую ценность белка, чем простой йогурт из цельного молока, может быть наиболее эффективным способом избавиться от чесночного дыхания. Ароматизированные йогурты также, вероятно, подойдут, и что бы вы ни использовали, они должны быстро следовать за употреблением чеснока, сказала она.Ранее МедикФорум писал о признаке диабета и проблем с щитовидной железой.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.