Вот что происходит в организме, когда вы едите соленые огурцы каждый день

Эти полезные вещества содержатся в соленых огурцах

"Соленые огурцы полны витаминов и минералов. Соленые огурцы являются хорошим источником витамина К, который важен для здоровья костей и свертываемости крови. Они также содержат витамин С, который укрепляет иммунную систему. В небольших количествах соленые огурцы также содержат витамин А, который важен для зрения и здоровья кожи", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Соленья – низкокалорийная закуска

"В соленом огурце среднего размера содержится всего около 10 калорий. Это делает маринад идеальным в качестве низкокалорийной закуски".

Полезные пробиотики в соленых огурцах

"Не все соленые огурцы являются пробиотиками, поскольку бактерии могут быть уничтожены при обработке при высоких температурах или при добавлении консервантов. Лучше всего искать неохлажденные ферментированные соленые огурцы без консервантов".





Соленые огурцы снимают мышечные спазмы

Предотвратить тягу к еде

"Соленые огурцы регулируют уровень сахара в крови. Они имеют низкий гликемический индекс. Это означает, что они не повышают уровень сахара в крови так сильно, как другие продукты".

Соленья полезны для пищеварения

Оказывают детоксикационное действие благодаря антиоксидантам

Внимание: почему не следует есть слишком много соленых огурцов

"Слишком много соли может привести к повышению кровяного давления и проблемам с почками. Любой, кто страдает от этого, должен ограничить потребление соленых огурцов и использовать закуски с низким содержанием соли".

Соленые огурцы часто используются в качестве начинки для бутербродов или гамбургеров. Есть люди, которым настолько нравятся соленые огурцы, что они наслаждаются ими как низкокалорийной закуской. Такие огурцы не только приятны на вкус, но и приносят пользу для здоровья.Одним из наиболее очевидных преимуществ соленых огурцов для здоровья является их низкая калорийность.Пробиотики — это полезные бактерии, которые способствуют здоровой кишечной флоре. Большинство солений получают путем молочнокислого брожения. Бактерии Lactobacillus превращают сахар в молочную кислоту и тем самым помогают сохранить огурцы. Эти бактерии также живут в нашем кишечном тракте и способствуют здоровому пищеварению и укреплению иммунной системы.Соленые огурцы могут предотвратить мышечные спазмы, поскольку они богаты электролитами, такими как натрий и калий. Электролиты важны для различных функций организма, включая сокращение и расслабление мышц.Если вы сильно потеете во время тренировки или склонны к мышечным судорогам, послеможно выпить немного воды с уксусом, чтобы предотвратить судороги. Хорошего глотка достаточно.Высокий уровень сахара в крови быстро падает, что приводит к тяге к еде. Закуски, богатые углеводами, вызывают быстрое повышение уровня сахара в крови и, таким образом, усиливают тягу к еде – с солеными огурцами этого не происходит.Помимо пробиотиков, содержащихся в соленьях, клетчатка также оказывает пищеварительное действие. Они поддерживают здоровье кишечника и могут предотвратить запоры. Клетчатка также важна для роста полезных кишечных бактерий и помогает поддерживать здоровый вес.Соленые огурцы содержат значительное количество, которые помогают защитить клетки от повреждения свободными радикалами. Этот ущерб может вызвать, например, рак и другие заболевания.Антиоксиданты также важны для поддержания здоровья кожи и могут помочь замедлить процесс старения и предотвратить появление морщин.Не следует употреблять слишком много соленых огурцов, так как они содержат много соли.Ранее МедикФорум писал о признаках диабета и проблем с щитовидной железой.

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