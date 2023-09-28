Вот 4 преимущества для здоровья отказа от алкоголя на месяц

«Удаление этих ненужных калорий из вашего рациона может помочь ускорить потерю веса», - говорит врач-нутрициолог Котельницкий Никита специально для МедикФорум.

«Алкоголь может замедлить процесс обработки информации вашим мозгом, часто создавая ложные эмоции и реакции, которые в дальнейшем могут привести к негативным мыслям и чувствам. То, как алкоголь вызывает химические изменения в мозге, может привести к усилению периодов беспокойства и плохого настроения».

«Но как только ваш разум и тело привыкнут к свободе от алкоголя, вы почувствуете эти положительные изменения».

«Отказ от алкоголя, скорее всего, сделает вашу кожу более чистой».

Потеря веса

Улучшение психического здоровья

Чистая кожа

Большая мотивация.

Небольшой перерыв в приеме алкоголя может принести огромную пользу тем, кто примет в нем участие.Чрезмерное употребление алкоголя, которое считается более 14 единицами в неделю, может вызвать нагрузку на печень, что может повлиять на обмен веществ человека.Пьющим людям может быть трудно похудеть, поэтому перерыв в приеме алкоголя может помочь людям сбросить несколько килограммов. Алкоголь классифицируется как «пустые калории», потому что он богат калориями, но содержит мало питательных веществ или вообще не содержит их.Алкоголь также связан с голодом и тягой к нему, поэтому люди с большей вероятностью будут есть жирную пищу, если они пьют. По словам врача, перерыв в приеме алкоголя также может улучшить психическое здоровье человека.Отказ от алкоголя, скорее всего, поможет поднять вам настроение в долгосрочной перспективе. Вам может потребоваться несколько недель, чтобы почувствовать эффект.Отказ от алкоголя может иметь и другие преимущества, такие как чистая кожа и улучшение мотивации.Алкоголь может спровоцировать приток крови к тканям, что приводит к воспалению кожи и появлению пятен. Это, в сочетании с обезвоживанием, вызванным употреблением алкоголя, может привести к сухой, пятнистой коже с повышенной вероятностью появления прыщей из-за того, что организм пытается очиститься от химикатов.Воздержание от алкоголя также может повысить производительность, поскольку похмелье может помешать людям сделать то, чего они хотят, на следующий день.Ранее МедикФорум писал о том, как яйца помогают сбросить лишние килограммы.

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