Кардиолог Шляхто: пониженное давление может указывать на опасные для жизни состояния

«Низкое артериальное давление в пожилом возрасте приводит к уменьшению кровоснабжения и питания многих органов и систем», - сообщил Евгений Шляхто в комментарии для «АиФ».

«Стоит обратить особое внимание на бледность кожных покровов, головокружение, учащенное сердцебиение, одышку, тошноту, предобморочное состояние», - перечислил он.

Кардиолог Шляхто сообщил, что пониженное давление может быть физиологической нормой для конкретного человека, особенностью его организма. Например, люди с родным пониженным давлением часто живут в краях с жарким климатом.Очень часто обладатели низкого АД – это молодые худощавые люди, у которых гипотония может протекать бессимптомно. С возрастом обладатели пониженного давления могут тяжелее реагировать на имеющуюся гипотонию, поскольку в организме становится больше хронических нарушений и проблем со здоровьем, а его адаптационные ресурсы ослабевают. В пожилом возрасте из-за низкого артериального давления может страдать головной мозг, другие органы.Кроме того, добавил кардиолог, иногда снижение АД оказывается тревожным симптомом. Шляхто уточнил, что пониженное давление может указывать на опасные для жизни состояния, назвав в их числе эндокринные и сердечно-сосудистые заболевания, острые инфекционные процессы, внутренние кровотечения и травмы, патологии ЦНС Медик подсказал, что опасное понижение давления может сопровождаться некоторыми внешними симптомами.При появлении этих симптомов пострадавшему человеку следует вызвать скорую помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему нельзя оставлять без лечения анемию

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