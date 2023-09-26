Нутрициолог Государева: последствием нелеченой анемии могут стать инсульт или инфаркт

«Анемия неминуемо ведет к окислительному стрессу, когда свободные радикалы окисляют липиды и ДНК, угнетают иммунитет. Этот стресс, в свою очередь, может стать причиной возникновения атеросклероза, гипертензии, болезни Альцгеймера, диабета. Кроме того, он запускает процесс канцерогенеза и преждевременного старения», уточнила нутрициолог в беседе с «Лентой.ру».

Состояние анемии характеризуется сниженной выработкой кровяных клеток эритроцитов. Нутрициолог Государева напомнила в интервью, что анемию могут вызывать хронические заболевания, дефицит витаминов (например, ряда витаминов группы В) и микроэлементов (чаще всего железа). Иногда анемия развивается в силу генетической предрасположенности.Государева отметила, что многие люди недооценивают опасность анемии, не обращаются с ее симптомами к врачам. Между тем последствием нелеченой анемии могут стать снижение иммунитета, проблемы с кровяным давлением, инсульт или инфаркт, деменция, диабет, раннее старение.Государева добавила, что при анемии в зависимости от вызывающих ее причин могут проявляться разные признаки, но часто эту патологию врачи узнают по внешней бледности пациентов, сухой коже, жалобам на потерю волос, повышенную зябкость и холодные конечности, быстро возникающую утомляемость, головокружение и шум в ушах, проблемы с концентрацией и памятью, плохое настроение. Также у них часто встречаются тахикардия, одышка. Нутрициолог посоветовала не игнорировать проявления анемии и обращаться с ними к медработникам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при серьезном упадке сил осенью следует проверять уровень витамина D в крови.

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