Полезные жиры: четыре масла особенно полезны для сердца

Предотвратить болезни сердца

Хорошие жиры, плохие жиры

"Вредные для здоровья жиры в основном содержатся в жареных, запеченных или жареных продуктах. Это, например, печенье или круассаны, а также картофель фри или готовые блюда", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Четыре масла сохраняют здоровье сердца

Оливковое масло – полезная классика

"Было доказано, что употребление оливкового масла может снизить риск сердечных заболеваний. Около 80 процентов оливкового масла – это ненасыщенные жирные кислоты, которые очень важны для организма".

Рапсовое масло – незаменимый помощник на кухне

Льняное масло – содержит жирные кислоты омега-3

"В льняном масле еще больше жирных кислот омега-3. Это даже превосходит рыбные блюда. Он снижает уровень холестерина в крови, полезен для мозга и помогает людям, страдающим ревматизмом".

Масло грецкого ореха – также обеспечивает клетчатку

Будьте осторожны с маслом: важно количество

"Это не означает отказ от масла из-за калорий. Но употреблять масло следует только в умеренных количествах".

Чтобы сохранить здоровье своего сердца, просто выбирайте подходящее масло для еды и одновременно практически поддерживайте сердечно-сосудистую систему.Важно предотвращать предотовратимые заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. И это начинается со здорового и сбалансированного питания. Если свежие овощи и фрукты, клетчатка и качественные жиры регулярно попадают в вашу тарелку, вы многое делаете правильно. Но знаете ли вы, что жир не значит жир?О качественных или хороших жирах говорят, если они снижают уровень холестерина в крови. Напротив, более вредные для здоровья трансжиры повышают уровень холестерина, который впоследствии может закупорить кровеносные сосуды. Это увеличивает риск сердечного приступа.Полезные жиры включают ненасыщенные жирные кислоты. Их можно найти, например, в маслах. Четыре из них особенно полезны для сердечно-сосудистой системы.Оливковое масло – это совет, когда дело касается полезного масла.Оливковое масло также обладает противовоспалительным действием благодаря содержащимся в немЯрко-желтые семена рапса можно чудесно спрессовать в растительное масло. Эта олеиновая кислота также снижает уровень холестерина в крови. Кроме того, в рапсовом масле есть не только витамин Е, но и много жирных кислот омега-3, которые также содержатся, например, в рыбе.Масло из орехов также полезно. Благодаря ненасыщенным жирным кислотам он обеспечивает здоровье сердечно-сосудистой системы, а также обеспечивает минералами неповрежденные клетки и клетчатку для функционирования пищеварения.Конечно, нельзя выпить целую бутылку масла, чтобы сохранить здоровье сердца. Около столовой ложки масла каждый день полезно для организма. При употреблении масла также следует учитывать, что даже в небольшом количестве масла содержится много калорий.Ранее МедикФорум писал о фруктах, которые увеличивают энергию в организме.

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