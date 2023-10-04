5 вещей, которые не следует делать при простуде

Вот почему ты простудишься

"Если на улице холодно, организм пытается согреться при этой температуре. Сосуды на поверхности тела тогда снабжаются меньшим количеством крови. Это может облегчить проникновение вирусов простуды в организм", - говорит врач-терапевт Сафронова Екатерина специально для МедикФорум.

1. Слишком сильно сморкаться

"Несмотря на то, что это может быть неприятно, подтягивания обычно являются более здоровым вариантом. Проглоченная слизь обезвреживается и расщепляется в желудке".

2. Используйте назальный спрей

"Следует соблюдать осторожность, чтобы не использовать назальный спрей слишком долго. Нос быстро привыкает к противоотечному эффекту и легко может стать зависимым. Это может привести к хронической простуде", - сказала врач-терапевт.

3. Перестаньте чихать

"При его подавлении в ухе создается избыточное давление и в редких случаях это может быть опасно для барабанной перепонки или даже грудной клетки", - объясняет Сафронова.

4. Не вставайте вообще

5. Слишком много физических упражнений

"Это означает, что энергия, необходимая для борьбы с холодом, тратится зря. В худшем случае нагрузка во время тренировки приводит к воспалению сердечной мышцы".

Такая простуда действительно может вас замедлить. Когда покалывает нос, чешет горло и тяжелеет голова, многие люди любят прибегнуть ко всем возможным средствам, чтобы быстрее выздороветь. Но рекомендуется соблюдать осторожность.Почему люди на самом деле болеют простудой, особенно осенью или зимой? По сути, простуда не имеет ничего общего с температурой или временем года. Мы заболеваем, когда заражаемся вирусами простуды, например, воздушно-капельным путем.Иммунная система лучше всего работает при температуре тела 37 градусов.Важно знать, что простуду обычно невозможно остановить. Но с помощью правильных приемов симптомы можно, по крайней мере, облегчить. Важно не совершать типичных холодных ошибок.Даже если у вас течет из носа, энергичная чистка зубов в долгосрочной перспективе не является хорошей идеей. Если вы сморкаетесь с силой, вы выталкиваете слизь не только из носа, но и в пазухи или среднее ухо. Здесь он может накапливаться, что может привести к болезненным инфекциям носовых пазух или среднего уха.Если у вас заложен нос, назальный спрей оказывает противоотечное действие и помогает глубоко дышать. При его использовании есть несколько подводных камней, которые необходимо учитывать, чтобы спрей работал правильно.Спрей следует вводить в левую ноздрю правой рукой и наоборот. Кроме того, другую ноздрю можно закрыть, пока пораженная сторона вдыхает активный ингредиент.В офисе или в поезде это может показаться неприятным, но подавлять чихание все равно не следует. Организм пытается избавиться от инородных тел с помощью чихания.Если вы не чихаете, они остаются в вашем теле.Даже если вам не хочется ничего больше, чем залезть под одеяло, вам следует время от времени вылезать из кровати. Короткая прогулка, укутанная в тепло и не слишком утомительная, может творить чудеса при простуде.Свежий воздух и физические упражнения стимулируют кровообращение и способствуют кровообращению. Это помогает иммунной системе лучше бороться с симптомами простуды.Если вы заболели, вам не следует заниматься никакими физическими упражнениями, даже если вы простудились. Легкие упражнения полезны для организма, все остальное — это нагрузка на организм и иммунную систему. Спорт – это дополнительный стресс, когда вы ослаблены.Ранее МедикФорум писал о пользе какао и зеленого чая.

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