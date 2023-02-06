Онколог Черемушкин: симптомы рака ЖКТ проявляются во время и после еды

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боль в животе

Прием пищи может сделать заметнее некоторые симптомы рака, который развивается в желудочно-кишечном тракте.

По словам врача-онколога Евгения Черемушкина, проявление симптомов в случае рака ЖКТ обычно означает возникновение анатомических и функциональных дефектов в тракте из-за роста опухоли. Такие симптомы заболевший человек может заметить в обстоятельствах принятия пищи.  

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«Если у человека есть непроходимость или раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта из-за раковой опухоли, то у него появляются тянущие боли, отрыжка воздухом и икота во время или после еды», - рассказал онколог Черемушкин в интервью «Вечерней Москве».

Помимо того, при развитии злокачественного процесса в ЖКТ прием пищи может сопровождаться чувством горечи. Евгений Черемушкин подчеркнул: появление названных симптомов – это повод для срочного обследования желудка и толстой кишки.

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Евгений Черемушкин
Евгений Черемушкин
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