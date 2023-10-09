Врач Тимофеева указала на возможное развитие рака из-за прижигания эрозии шейки матки

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пациентка у врача

Врач Екатерина Тимофеева: стремление прижигать эрозию шейки матки может довести до развития рака.

Онколог-гинеколог Тимофеева указала на возможное появление предраковых состояний и рака из-за практики прижигания эрозии шейки матки.

«Еще в советское время прижигание активно применялось и рекомендовалось врачами, однако после этого случился бум заболевания раком шейки матки», - рассказала медик «Лайфу».

Тимофеева объяснила, что под эрозией шейки матки подразумевается нарушение целостности эпителиального слоя, покрывающего шейку матки. В ряде случаев наличие эрозии является нормой для женского организма. Например, когда развивается эктопия шейки матки, это не рассматривается как патология.

Но также эрозию этого органа может вызывать воспаление.

«Она встречается у пациентов с инфекциями, передаваемыми половым путем: хламидиозом, гонореей или микоплазмой гениталиум», - перечислила Екатерина Тимофеева.

Она уточнила, что лечение инфекций помогает избавиться от эрозий воспалительного характера.
Дополнительно эксперт сообщила, что эрозия способна развиваться и как симптом, сопровождающий рак шейки матки. Прижигание в таком случае может быть по-особому опасным.

«Любая онкологическая эрозия – это серьезное состояние, которое никакой радиоволной или лазером не уберётся. Прижигание лишь ускорит патологические процессы в организме женщины».

Тимофеева посоветовала взрослым женщинам регулярно обследоваться у гинеколога.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онкологом Инной Тулиной были названы заметные при развитии раковых опухолей признаки интоксикации.

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Екатерина Тимофеева
Екатерина Тимофеева
Здоровье
онколог-гинеколог
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Теги : рак шейки матки, причины рака, Екатерина Тимофеева
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