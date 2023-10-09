Врач Тимофеева указала на возможное развитие рака из-за прижигания эрозии шейки матки

«Еще в советское время прижигание активно применялось и рекомендовалось врачами, однако после этого случился бум заболевания раком шейки матки», - рассказала медик «Лайфу».

«Она встречается у пациентов с инфекциями, передаваемыми половым путем: хламидиозом, гонореей или микоплазмой гениталиум», - перечислила Екатерина Тимофеева.

«Любая онкологическая эрозия – это серьезное состояние, которое никакой радиоволной или лазером не уберётся. Прижигание лишь ускорит патологические процессы в организме женщины».

Онколог-гинеколог Тимофеева указала на возможное появление предраковых состояний и рака из-за практики прижигания эрозии шейки матки.Тимофеева объяснила, что под эрозией шейки матки подразумевается нарушение целостности эпителиального слоя, покрывающего шейку матки. В ряде случаев наличие эрозии является нормой для женского организма. Например, когда развивается эктопия шейки матки, это не рассматривается как патология.Но также эрозию этого органа может вызывать воспаление.Она уточнила, что лечение инфекций помогает избавиться от эрозий воспалительного характера.Дополнительно эксперт сообщила, что эрозия способна развиваться и как симптом, сопровождающий рак шейки матки. Прижигание в таком случае может быть по-особому опасным.Тимофеева посоветовала взрослым женщинам регулярно обследоваться у гинеколога.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онкологом Инной Тулиной были названы заметные при развитии раковых опухолей признаки интоксикации

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