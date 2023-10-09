Терапевт Медзиновская: выпадение волос связано с уровнем гормона кортизола

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потеря волос

Врач-терапевт Александра Медзиновская: волосы начинают выпадать при высоком уровне стрессового гормона кортизола.

Выпадением волос могут сопровождаться разные нарушения в организме, например, аутоиммунного или эндокринного характера. Но все же наиболее часто проблема потери волос проявляется как симптом не каких-то серьезных патологий, а стресса, переносимого организмом. Об этом терапевт Медзиновская рассказала изданию  «Подмосковье сегодня»:

«При выпадении волос люди начинают думать о тяжелых заболеваниях. Однако чаще всего выпадение волос связано с нервно-психическим перенапряжением».

По словам Медзиновской, прежде всего выпадение волос связано с уровнем гормона кортизола, который часто называется «гормоном стресса». Активно вырабатываться в организме он начинает в обстоятельствах психологического давления, тревоги или страха, резкого перехода из состояния отдыха и расслабления к физической активности. Чем больше стрессовых событий или чем они продолжительнее, – тем выше уровень кортизола в крови.

«Повышенный уровень гормона кортизола негативно влияет на состояние волос», - подчеркнула терапевт.

Другая распространенная причина обильного выпадения волос – дефицитные состояния. В частности, проблему провоцируют нехватка витаминов группы B и таких микроэлементов как магний, железо, цинк, медь.

Медзиновская добавила, что люди, перенесшие ОРВИ, тоже могут заметить у себя более интенсивную потерю волос, которая становится следствием состояний с высокой температурой. Но в этом случае их выпадение носит временный характер и проходит самостоятельно.

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Александра Медзиновская
Александра Медзиновская
Здоровье
врач-терапевт
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