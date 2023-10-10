Дерматолог Филева: волосы могут выпадать при нехватке белка и железа, а также из-за рака

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волосы расческа

Дерматолог Александра Филева: в случае рака препараты для его лечения часто негативно сказываются на состоянии волос.

Дерматолог Филева объяснила в интервью, почему могут выпадать волосы. Специалистка отметила, что нередко этому способствует несбалансированное питание. Например, волосы могут выпадать при нехватке белка и железа. Плохо сказывается на их состоянии и недостаток в рационе полезных жиров, той же омега-3. Витамины А и D, цинк, биотин тоже важны для здоровья волос, и их недостаток способен сделать шевелюру более редкой.

Кроме того волосы могут выпадать из-за рака.

«На состояние волос негативно влияет не сама опухоль, а препараты для ее лечения», - отметила Филева, беседуя с «Доктором Питер».

Дерматолог добавила, что провокаторами обильной потери волос, помимо прочего, бывают нервное перенапряжение и стресс. Эти состояния сопровождаются гормональными нарушениями: в кровь поступает больше таких гормонов как адреналин и кортизол, ухудшающих кровообращение кожи головы. Последствием данного процесса становится  более интенсивная потеря волос.

Еще один их враг – себорейный дерматит. В его случае происходит избыточная выработка кожного сала, что способствует развитию себорейной алопеции с проявлением свойственных ей зуда, боли и перхоти.

Неправильный уход, агрессивные процедуры с использованием сильнодействующих химикатов и нагрева также способны вредить волосам и провоцировать их выпадение.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изжога часто становится проблемой людей, испытывающих нервное перенапряжение.

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Александра Филева
Александра Филева
Здоровье
дерматовенеролог
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Теги : выпадение волос, причины нарушения, Александра Филева
Дерматолог Филева: волосы могут выпадать при нехватке белка и железа, а также из-за рака
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