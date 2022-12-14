Могут ли волосы начать выпадать из-за шапки?

«Если шапка очень плотно облегает, она может нарушать кровообращение в области луковиц. Из-за синтетических материалов возникает статическое электричество, волосы электризуются, мембраны клеточек разрушаются, пряди начинают быстрее сечься», - рассказала Татьяна Егорова Pravdе.Ru.

Врач Егорова сообщила в интервью, что неправильно подобранная шапка способна негативно влиять на состояние волос. В частности, они могут начать выпадать, если головной убор сильно облегает голову. По словам специалистки, из-за тесной шапки может нарушиться кровообращение. Кроме того, из-за трения страдает поверхность волос, возникают ослабляющие их структуруТем, кто столкнулся с усиленным выпадением волос, медик порекомендовала проверить содержание железа, гемоглобина в крови. При их низких показателях потеря волос является одним из последствий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему не нужно замазывать зеленкой высыпания при ветрянке.

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