Могут ли волосы начать выпадать из-за шапки?

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проблемы с волосами

Дерматолог Татьяна Егорова допускает, что ношение шапки зимой может оказаться фактором выпадения волос.

Врач Егорова сообщила в интервью, что неправильно подобранная шапка способна негативно влиять на состояние волос. В частности, они могут начать выпадать, если головной убор сильно облегает голову. По словам специалистки, из-за тесной шапки может нарушиться кровообращение. Кроме того, из-за трения страдает поверхность волос, возникают ослабляющие их структуру

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«Если шапка очень плотно облегает, она может нарушать кровообращение в области луковиц. Из-за синтетических материалов возникает статическое электричество, волосы электризуются, мембраны клеточек разрушаются, пряди начинают быстрее сечься», - рассказала Татьяна Егорова Pravdе.Ru.

Тем, кто столкнулся с усиленным выпадением волос, медик порекомендовала проверить содержание железа, гемоглобина в крови. При их низких показателях потеря волос является одним из последствий.

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Татьяна Егорова
Татьяна Егорова
Здоровье
врач-дерматолог
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