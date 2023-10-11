Врач Березкина: последствием сидячей работы могут быть диабет 2-го типа и проблемы с сердцем

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сидячая работа

Врач-невролог Юлия Березкина: последствием длительной сидячей работы может быть ухудшение работы сердечно-сосудистой системы и другие нарушения в организме.

Врач Березкина предупредила в интервью, что обладатели сидячей работы рискуют со временем пострадать от многих осложнений.

«Сидячий образ жизни оказывает влияние на весь организм», - сказала медик «Известиям».

По словам врача, прежде всего работа, связанная с длительным сидением на стуле, вредит состоянию мышц и опорно-двигательного аппарата. Нарушения осанки, лордоз, межпозвоночные грыжи, боли в пояснице и шее широко распространены среди людей с такой работой. Специалистка добавила, что при многолетней работе сидя могут развиваться очень серьезные патологии позвоночника.

Кроме того, последствием сидячей работы могут быть диабет 2-го типа и проблемы с сердцем.

«Длительная сидячая работа может отрицательно воздействовать на обменные процессы и работу сердечно-сосудистой системы. В сочетании с неправильным питанием может развиваться ожирение, сахарный диабет 2-го типа и другие метаболические нарушения», - перечислила Березкина.

Еще одна типичная проблема граждан с сидячей работой – это плохая работа ЖКТ. Им хорошо известно, что такое нерегулярный стул и запор, дискомфорт и вздутие в животе, а также геморрой. Вдобавок у тех, кто много сидит, часто страдают сосуды ног, развиваются варикоз, тромбоз.

Врач констатировала, что людям с сидячими профессиями следует по возможности чаще вставать со стула и разминаться, ходить. Упражнения, прогулки, подъемы пешком по лестницам – приветствуется практически любая физическая активность, улучшающая кровообращение тела.

«Выходные также желательно проводить в движении, больше гулять и дышать свежим воздухом», - добавила невролог.

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Юлия Березкина
Юлия Березкина
Здоровье
врач-невролог
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Теги : сидячая работа, опасность для человека, Юлия Березкина
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