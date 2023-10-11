Врач Чернышова: люди с аритмией и высоким давлением входят в группу риска по инфаркту

«В группе риска по развитию инфаркта находятся люди с сахарным диабетом, повышенным давлением, аритмией, атеросклерозом и наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым проблемам», - поделилась врач Чернышова с «Москвой 24».

Терапевт Чернышова напомнила, что наличие некоторых заболеваний может усиливать подверженность сердечному приступу. Например, в группу риска по инфаркту входят люди с аритмией и высоким давлением.Медик уточнила, что риск сердечного приступа особенно серьезно повышают фибрилляция предсердий (вид аритмии), а также чрезмерные отложения холестерина или существующая у человека ИБС (ишемическая болезнь сердца). При этих патологиях часто появляются бляшки и тромбы. Также терапевт обратила внимание на то, что многие случаи смерти среди диабетиков связаны именно с инфарктом. По словам Черныщовой, перечисленные проблемы – это повод следить за состоянием сердца более тщательно.Для улучшения состояния сердца рекомендуется поддерживать необходимую физическую активность, отказать от вредных привычек и не использовать лекарства без назначения врача, уметь стойко переносить стресс.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты следует употреблять в пищу для укрепления здоровья мозга.

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