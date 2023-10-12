Врач Драпкина: употребление сосисок влияет на склонность к раку поджелудочной железы

«Определенный вклад вносит потребление большого количества переработанного мяса – колбас, ветчины, сосисок и других продуктов», - сказала Оксана Драпкина.

Врач Драпкина рассказала в интервью «АиФ» о тех факторах, которые оказывают серьезное влияние на склонность людей к заболеваниям поджелудочной железы, включая рак этого органа. Она отметила, что рак поджелудочной железы обладает репутацией одного из самых коварных, поскольку его крайне трудно диагностировать на раннем этапе, когда может помогать лечение.Медик добавила, что опасному заболеванию в большей мере подвержены мужчины, курильщики, обладатели хронического панкреатита.Употребление колбас и сосисок тоже влияет на склонность к раку поджелудочной железы.Эксперт рассказала о симптомах, которые могут возникать при злокачественных опухолях поджелудочной железы. К их числу относится опоясывающая боль (возникает в верхе живота и отдает в спину), желтуха и кожный зуд, изменения со стулом (меняется цвет, появляется слишком резкий запах, перестает тонуть). Кроме того, человек может жаловаться на дискомфортные ощущения, возникающие после принятия пищи, начинает терять вес.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , которые «убивают» поджелудочную железу.

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