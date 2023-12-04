Врач Кашух: во избежание сальмонеллеза не нужно мыть перед готовкой яйца и мясо

«Люди часто заражаются сальмонеллезом после употребления в пищу недостаточно термически обработанных яиц или мясных продуктов», - поделилась специалистка с Pravda. Ru

«Основные симптомы сальмонеллеза — повышение температуры тела до 38-39 градусов, водянистая диарея и болезненные спазмы в животе».

«При готовке бактерии быстро погибают, а вот мытье этому никак не способствует. Но бактерии могут надолго остаться на стенках раковины, а уже оттуда инфицировать зелень или, например, овощи», - пояснила эксперт.

Врач Кашух предупредила в интервью, что пострадать из-за сальмонеллеза можно в результате употребления некоторых продуктов.Человек поражается сальмонеллезом, когда в его организм проникает бактерия сальмонелла. Атакуя слизистую оболочку ЖКТ, она стремится как можно быстрее размножиться, но встречает сопротивление иммунной системы. В процессе этой борьбы патогенными микроорганизмами выделяются эндотоксины, способствующие появлению болезненных и тяжелых симптомов.Кашух отметила, что из-за возникающей диареи организм теряет большое количество жидкости и электролитов – это может вызвать очень тяжелое состояние (при ослабленном иммунитете оно чревато летальным исходом). При подозрении на сальмонеллез нужно вызывать скорую помощь.Во избежание сальмонеллеза медик порекомендовала следить за соблюдением гигиены на кухне. В частности, не резать разные продукты на одной доске, обзавестись несколькими разделочными досками.Кроме того, во избежание сальмонеллеза не нужно мыть перед готовкой яйца и мясо.Еще одно обязательное правило: руки следует тщательно мыть с мылом как перед готовкой, так и после нее.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от завтрака утром не может навредить организму здорового человека.

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