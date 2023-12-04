Гастроэнтеролог Лебедева рассказала о вреде специй для ЖКТ, терапевт Андреева назвала полезные свойства

«Во-первых, из-за мочегонного эффекта, во-вторых, потому, что усиливает сокращения матки. А еще приправа вредна тем, кто страдает от повышенного давления и язвы желудка», — уточнила она. Он запрещен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, повышает давление, поэтому не рекомендован гипертоникам. Перец ускоряет выработку гормона голода грелина — результатом может стать переедание и лишний вес», — написала врач в своем Telegram-канале.

Гвоздика

"Гвоздика богата растительными соединениями, которые оказывают мощное противовоспалительное и антиоксидантное действие, поэтому ее иногда принимают в качестве пищевой добавки".

Розмарин

"Розмарин быстро снижает уровень кортизола, просто понюхав его, тем самым снимая стресс в организме. Когда вы сможете уменьшить нагрузку на надпочечники, они смогут восстановиться", - говорит Андреева.





Красный перец

Прежде всего она указала на опасность розмарина. По словам врача, он вреден для почек и противопоказан беременным.Врач предупредила об опасности гвоздики, которая тоже запрещена при болезнях ЖКТ, особенно при язве. Кроме того, уточнила гастроэнтеролог, большое количество гвоздики вызывает сонливость и апатию.рассказала о том,Гвоздика — это бутоны дерева Syzygium Aromaticum, произрастающего на островах Малуку, расположенных в восточной части Индонезии.Хотя исследования на людях ограничены, некоторые данные свидетельствуют о том, что гвоздика может принести несколько преимуществ для здоровья при употреблении в высоких дозах.Предварительные исследования показывают, что гвоздика может принести некоторую пользу для здоровья из-за высокого уровня полезных растительных соединений, обладающихАромат розмарина связан с улучшением настроения, прояснением ума, снятием стресса и снижением уровня кортизола (в том числе у людей с хронической тревогой или дисбалансом гормонов стресса).

Острая пища может немного ускорить обмен веществ, помогая сжигать калории. Это также может помочь вам чувствовать себя более сытым после еды.

«Эффекта недостаточно, чтобы преодолеть нездоровое питание, но в рамках плана питательного питания острая пища может подавлять аппетит и способствовать снижению веса», - объясняет врач.

Ранее МедикФорум писал о вреде сидячего образа жизни.

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