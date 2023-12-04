Микробиолог Цветикова: алкоголь может повышать защитные силы организма, влияя на кишечник
Микробиолог Софья Цветикова заявила, что получаемый путем брожения алкоголь может положительно влиять на микробиоту кишечника.
Микробиолог Цветикова сообщила «Газете.Ru», что употребление небольшого количества алкогольных напитков, производимых путем брожения, может повышать защитные силы организма, позитивно влияя на кишечник (точнее – на его бактериальный состав). В частности, такие напитки могут стимулировать развитие хорошей микрофлоры, состоящей из полезных бактерий.
«При брожении выделяется много полезных веществ, которые помогают поддерживать здоровье микробиоты кишечника, способствуя росту числа пробиотических бактерий», - отметила Софья Цветикова.
Специалистка добавила, что некоторые положительные свойства алкоголя в отношении здоровья не раз подтверждались исследованиями ученых.
Какие напитки готовятся методом брожения:
- Белое вино;
- Красное вино;
- Пиво;
- Сидр;
- Комбуча (напиток из чайного гриба).
Цветикова подчеркнула, что прием алкоголя должен быть всегда исключительно умеренным. При его больших дозах повышается уровень токсичного для организма альдегида.
«Допустимыми дозами будет пару бокалов вина раз в два-три дня, кружка пива или сидра».
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