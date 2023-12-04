Микробиолог Цветикова: алкоголь может повышать защитные силы организма, влияя на кишечник

«При брожении выделяется много полезных веществ, которые помогают поддерживать здоровье микробиоты кишечника, способствуя росту числа пробиотических бактерий», - отметила Софья Цветикова.

Белое вино;

Красное вино;

Пиво;

Сидр;

Комбуча (напиток из чайного гриба).

«Допустимыми дозами будет пару бокалов вина раз в два-три дня, кружка пива или сидра».

Микробиолог Цветикова сообщила «Газете.Ru» , что употребление небольшого количества алкогольных напитков, производимых путем брожения, может повышать защитные силы организма, позитивно влияя на кишечник (точнее – на его бактериальный состав). В частности, такие напитки могут стимулировать развитие хорошей микрофлоры, состоящей из полезных бактерий.Специалистка добавила, что некоторые положительные свойства алкоголя в отношении здоровья не раз подтверждались исследованиями ученых.Какие напитки готовятся методом брожения:В таких напитках, по словам эксперта присутствуют метаболиты, обеспечивающие питательную среду полезным кишечным бактериям. Благодаря их размножению в микрофлоре организм становится менее подверженным воспалению.Цветикова подчеркнула, что прием алкоголя должен быть всегда исключительно умеренным. При его больших дозах повышается уровень токсичного для организма альдегида.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что злоупотребление спиртным ведет к появлению такой опасной патологии как острый панкреатит

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