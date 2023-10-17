Больше никакой боли: 5 простых советов как укрепить спину

«Боли в спине затрагивают большинство населения: около 85 процентов всех взрослых хотя бы раз страдали от болей в спине», — говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Как сохранить спину здоровой и чего следует избегать

1. Сидите правильно

"Если вы хотите без боли провести день в офисе, вам следует обратить внимание на правильную эргономику вашего рабочего места".

2. Не носите с собой тяжелые сумки

"Одностороннее напряжение, возникающее при ношении сумки, особенно тяжело сказывается на организме. Поэтому лучше использовать рюкзаки или, если у вас много багажа, чемодан на колесиках", - советует Андреева.





3. Здоровое питание для сильной спины

"Здоровое питание в повседневной жизни не обязательно должно быть наукой. Тот, кто старается есть много овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов и полезных жиров, например, из льняного масла, льняных семян, орехов и жирной рыбы, поступает правильно".

4. Больше упражнений

«Недостаток физических упражнений является причиной многих заболеваний, в том числе болей в спине».

5. Выполняйте упражнения на устойчивость

"И последний совет: тренировка спины укрепляет мышцы спины и может предотвратить следующий приступ боли".

И дело не ограничивается разовыми жалобами. Двое из трех пациентов страдают от повторяющихся болей. Пора сделать что-нибудь для вашей спины.Многие люди проводят рабочий день сидя. Однако офисная работа создает нагрузку на чувствительный поясничный отдел позвоночника.Вот почему правильное сидение очень важно для здоровой спины. Девиз «животом внутрь, грудью наружу» проблему не решает.Исследование показывает, что около 50 процентов женщин страдают от болей в спине из-за сумок.Вполне возможно, что напряженные плечи вызваны не сидением за компьютером. Мужчины также любят использовать в путешествии дорожную сумку вместо чемодана.Здоровое и разнообразное питание поддерживает весь организм. Если организм получает плохое топливо, спина тоже изнашивается быстрее. Витамины и минералы снабжают мышцы и суставы ценными питательными веществами и целостно укрепляют их.Здоровым межпозвоночным дискам нужна жидкость. Лучше всего подойдет негазированная вода, вода с лимоном и несладкий чай. Алкоголь, фруктовые соки и безалкогольные напитки следует употреблять только в умеренных количествах.Это не обязательно должен быть соревновательный вид спорта. Всего два-три часа упражнений средней интенсивности в неделю могут помочь предотвратить боли в спине и снять закупорку.Ваши ежедневные упражнения уже идут хорошо?Если у вас болит, сначала обратитесь к врачу.Ранее МедикФорум писал о том, что зябкость у пожилых может указывать на анемию и проблемы с сосудами.

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