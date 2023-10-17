Больше никакой боли: 5 простых советов как укрепить спину
Большинство людей сидят по несколько часов каждый день. Это быстро приводит к болям в спине. Узнайте здесь, как сохранить здоровье спины в долгосрочной перспективе.
«Боли в спине затрагивают большинство населения: около 85 процентов всех взрослых хотя бы раз страдали от болей в спине», — говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
И дело не ограничивается разовыми жалобами. Двое из трех пациентов страдают от повторяющихся болей. Пора сделать что-нибудь для вашей спины.
Как сохранить спину здоровой и чего следует избегать
1. Сидите правильно
Многие люди проводят рабочий день сидя. Однако офисная работа создает нагрузку на чувствительный поясничный отдел позвоночника.
Вот почему правильное сидение очень важно для здоровой спины. Девиз «животом внутрь, грудью наружу» проблему не решает.
"Если вы хотите без боли провести день в офисе, вам следует обратить внимание на правильную эргономику вашего рабочего места".
2. Не носите с собой тяжелые сумки
Исследование показывает, что около 50 процентов женщин страдают от болей в спине из-за сумок.
Вполне возможно, что напряженные плечи вызваны не сидением за компьютером. Мужчины также любят использовать в путешествии дорожную сумку вместо чемодана.
"Одностороннее напряжение, возникающее при ношении сумки, особенно тяжело сказывается на организме. Поэтому лучше использовать рюкзаки или, если у вас много багажа, чемодан на колесиках", - советует Андреева.
3. Здоровое питание для сильной спины
Здоровое и разнообразное питание поддерживает весь организм. Если организм получает плохое топливо, спина тоже изнашивается быстрее. Витамины и минералы снабжают мышцы и суставы ценными питательными веществами и целостно укрепляют их.
"Здоровое питание в повседневной жизни не обязательно должно быть наукой. Тот, кто старается есть много овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов и полезных жиров, например, из льняного масла, льняных семян, орехов и жирной рыбы, поступает правильно".
Здоровым межпозвоночным дискам нужна жидкость. Лучше всего подойдет негазированная вода, вода с лимоном и несладкий чай. Алкоголь, фруктовые соки и безалкогольные напитки следует употреблять только в умеренных количествах.
4. Больше упражнений
«Недостаток физических упражнений является причиной многих заболеваний, в том числе болей в спине».
Это не обязательно должен быть соревновательный вид спорта. Всего два-три часа упражнений средней интенсивности в неделю могут помочь предотвратить боли в спине и снять закупорку.
5. Выполняйте упражнения на устойчивость
Ваши ежедневные упражнения уже идут хорошо?
"И последний совет: тренировка спины укрепляет мышцы спины и может предотвратить следующий приступ боли".
Если у вас болит, сначала обратитесь к врачу.
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