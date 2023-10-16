Врач Хухрев назвал опасную для жизни слишком низкую или высокую температуру тела

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измерение температуры

По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, критическое снижение или же повышение температуры тела может означать, что в нем происходят опасные для жизни процессы.

Врач Хухрев назвал опасную для жизни слишком низкую или высокую температуру тела. В частности, говоря о повышении температуры, терапевт заявил, что медицинское вмешательство требуется при ее подъеме свыше 39,5 градусов.

«Человеческие белки начинают сворачиваться при температуре выше 41 градуса. Этого нельзя допустить», - подчеркнул Алексей Хухрев в комментарии для «Москва 24».

Высокие цифры на градуснике – это повод для вызова скорой помощи, обратил внимание он.

Впрочем, чересчур низкая отметка тоже может оказаться тревожным сигналом об имеющихся в организме нарушениях. Специалист посоветовал не игнорировать случаи, когда при измерении температуры выяснялось, что она не составляет даже 35 градусов.

«Может быть гипотиреоз, может быть еще какое-то заболевание. Надо разбираться», – поделился мнением эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что возникающие мушки перед глазами могут быть симптомом анемии и других заболеваний.

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Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт
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Врач Хухрев назвал опасную для жизни слишком низкую или высокую температуру тела