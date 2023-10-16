«Человеческие белки начинают сворачиваться при температуре выше 41 градуса. Этого нельзя допустить», - подчеркнул Алексей Хухрев в комментарии для «Москва 24».

«Может быть гипотиреоз, может быть еще какое-то заболевание. Надо разбираться», – поделился мнением эксперт.

Врач Хухрев назвал опасную для жизни слишком низкую или высокую температуру тела. В частности, говоря о повышении температуры, терапевт заявил, что медицинское вмешательство требуется при ее подъеме свыше 39,5 градусов.Высокие цифры на градуснике – это повод для вызова скорой помощи, обратил внимание он.Впрочем, чересчур низкая отметка тоже может оказаться тревожным сигналом об имеющихся в организме нарушениях. Специалист посоветовал не игнорировать случаи, когда при измерении температуры выяснялось, что она не составляет даже 35 градусов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что возникающие мушки перед глазами могут быть симптомом анемии и других заболеваний.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.