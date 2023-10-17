Врач Мясников: недостаточное количество соли в рационе грозит опасными нарушениями

«80 процентов потребляемой соли мы получаем не из солонки на столе, а из покупаемых продуктов: хлеб (в 100 граммах хлеба – один грамм соли), колбасные изделия, выпечка, супы и многое другое», - отметил Александр Мясников в беседе с Общественной службой новостей.

«Уменьшение потребления натрия приводит к повышению гормонов ренина и альдостерона, что в свою очередь может приводить к злокачественной гипертонии и другим серьезным проблемам».

Врач Мясников поделился мнением о том, стоит ли полностью исключать соль из повседневного питания. По словам медика, сегодня проблема настоящего дефицита соли в рационе человека – это редкость. Современные люди употребляют в пищу огромное количество готовых продуктов, полуфабрикатов и фастфуда – именно такая еда является богатым источником соли.Тем не менее, можно представить, что человек строго следит за своим питанием, не употребляет вышеназванных продуктов и не использует соль на своей кухне. Насколько полезным будет такое исключение? Доктор Мясников предупредил, что тотальный отказ вреден – как минимум человеческий организм должен ежедневно получать 3 грамма соли (нормой при отсутствии гипертонии считаются 5 граммов).Врач подчеркнул, что чересчур низкое количество соли в рационе грозит опасными нарушениями:Особенно опасно, когда при чересчур низком количестве соли в рационе человек старается пить много воды. Это может привести к тому, что уровень натрия в крови критически уменьшиться, в связи с чем человек может пострадать от судорог и потери сознания, и даже умереть.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребляемый без сахара кофе помогает избавляться от лишнего веса

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