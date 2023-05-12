Врач Мясников объяснил, когда избыток соли ведет к раку желудка

«Соль – это канцероген рака желудка», - заявил известный медик

«Бактерия хеликобактер пилори – один из мощных факторов для развития рака желудка», - сказал специалист.

Врач Мясников призвал россиян контролировать количество употребляемой в пищу соли. В России едят слишком много специи: среднестатистический житель страны употребляет до 11 граммов в день, тогда как верхний порог суточной нормы соли не превышает 6. Александр Мясников предупредил: привычка пересаливать может довести до развития рака.Доктор Мясников объяснил, когда избыток соли ведет к раку желудка. Он заметил, что многие люди, несмотря на свое пристрастие к соленой пище, не сталкиваются с тяжелым заболеванием. Но люди с инфекцией хеликобактер пилори подвергаются серьезному риску заболеть.Мясников уточнил, что привычка ест много соли при наличии данной инфекции многократно повышает вероятность возникновения злокачественного процесса в желудке.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие факторы в образе жизни людей способствуют появлению болезней печени.

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