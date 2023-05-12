Врач Мясников объяснил, когда избыток соли ведет к раку желудка

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соль

Врач общей практики, кардиолог Александр Мясников: соль в большом количестве является канцерогеном.

Врач Мясников призвал россиян контролировать количество употребляемой в пищу соли. В России едят слишком много специи: среднестатистический житель страны употребляет до 11 граммов в день, тогда как верхний порог суточной нормы соли не превышает 6. Александр Мясников предупредил: привычка пересаливать может довести до развития рака.

«Соль – это канцероген рака желудка», - заявил известный медик

Доктор Мясников объяснил, когда избыток соли ведет к раку желудка. Он заметил, что многие люди, несмотря на свое пристрастие к соленой пище, не сталкиваются с тяжелым заболеванием. Но люди с инфекцией хеликобактер пилори подвергаются серьезному риску заболеть.

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«Бактерия хеликобактер пилори – один из мощных факторов для развития рака желудка», - сказал специалист.

Мясников уточнил, что привычка ест много соли при наличии данной инфекции многократно повышает вероятность возникновения злокачественного процесса в желудке.

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Александр Мясников
Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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