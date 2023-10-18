Вирусолог Аграновский: насколько высок риск заболеть сразу коронавирусом, ОРВИ и гриппом?

«Даже если человек вдруг заболел и ему надо куда-то ехать, а в воздухе витают аэрозоли, содержание вирусы другого заболевания, то у него все равно возрастает врожденный иммунитет, активированный первым заболеванием», - об этом Аграновский рассказал в интервью «Радио1».

Насколько высок риск заболеть сразу коронавирусом, ОРВИ и гриппом? Отвечая на вопрос, вирусолог Аграновский пояснил, что такой риск является крайне невысоким, поскольку человеческий организм обычно обладает врожденным иммунитетом.Вирусолог уточнил, что при активизации иммунитета, возникающей во время какого-нибудь ОРВИ, организмом интенсивнее вырабатывается интерферон, борющийся с возбудителем инфекции. Когда таким образом повышается уровень интерферона, вероятность заразиться чем-то еще становится практически ничтожной.Вирусолог добавил, что обычно пораженный сезонной инфекцией человек ощущает недомогание, вынуждающее его оставаться дома, вести более изолированный образ жизни. Это, в свою очередь, дополнительно уменьшает риск того, что уже будучи больным организм подхватит новое заболевание.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки допускаются россиянами при заболевании простудой.

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