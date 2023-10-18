Врач Ярцева назвала активную деятельность среди главных ошибок при простуде

«Первая и самая главная ошибка, которую допускают люди, – не обращают внимания на простуду и продолжают ходить на работу», - поделилась медик с «Москвой 24».

Иммунолог и терапевт Ирина Ярцева назвала распространенные ошибки россиян, допускаемые при простуде. Самое опасное, по мнению врача, – сохранять активную деятельность, продолжая работать и заниматься рутинными делами.Ярцева подчеркнула, что заболевшему человеку необходимы отдых и сон, а пренебрежение этой рекомендацией может привести к затянувшейся болезни, медленному выздоровлению или к появлению осложнений. Последствием неправильно леченой простуды часто становятся бактериальные инфекции, воспаление легких.Помимо сохраняемой активной деятельности специалистка назвала среди главных ошибок при простуде лечение в виде обтирания разными растворами, а также использование антибиотиков.Врач Ярцева предупредила: применение водки или уксуса для обтирания человека с высокой температурой вредно тем, что эти продукты являются токсичными. При этом они хорошо впитываются через кожу. Что касается антибиотиков, их употребление при ОРВИ бессмысленно, поскольку данные препараты не предназначены для лечения вирусных инфекций. Ненужный прием антибиотиков лишь «сажает» иммунитет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая именно температура тела (как высокая, так и низкая) является опасной для человеческой жизни.

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