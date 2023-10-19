С помощью этой диеты вы будете омолаживать свой организм каждый день - нутрициолог

"Согласно новому исследованию, снижение потребления калорий также может оказать существенное влияние на наши мышцы и наше самочувствие", - говорит врач-нутрициолог Котельницкий Никита специально для МедикФорум.

Как ограничение калорий влияет на мышцы

Снижение потребления калорий улучшает обновление клеток и выработку энергии

"Они обнаружили изменения в физиологических и молекулярных процессах людей, которые снизили потребление калорий. Они показали изменения в экспрессии генов – то есть биосинтезе РНК и белков из генетической информации. Например, сокращение калорий улучшило функцию митохондрий — клеточных компонентов, производящих энергию. Он также оптимизировал биогенез, то есть создание и развитие биологических структур. Кроме того, снижение калорий привело к активизации процессов обновления клеток".





Испытуемые потеряли вес и имели более низкое кровяное давление

"Это доказывает, что сокращение калорий улучшает здоровье мышц. Это также уменьшило хроническое воспаление и снизило факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и артериального давления, не оказывая негативного влияния на качество жизни".

Даже «умеренно интенсивное снижение калорий» может помочь

Если вы хотите надолго оставаться здоровым и независимым, вам следует регулярно заниматься спортом. В конечном счете, физическая активность способствует поддержанию и функционированию мышечной структуры. Этот факт неопровержим – даже если некоторые люди, которые не любят физические упражнения, не хотят этого признавать.В своем исследовании ученые рассмотрели последствия сокращения общего ежедневного потребления калорий на четверть в течение двух лет при сохранении нормальнойВ исследовании приняли участие 90 субъектов. Им было в среднем 38 лет, они были здоровы и имели нормальный вес. 57 из них попросили снизить потребление калорий, а остальным 33 — нет — они входили в контрольную группу. Поскольку участники исследования не смогли обеспечить предусмотренное и, по-видимому, слишком высокое снижение в 25 процентов, в конечном итоге оно было снижено до двенадцати процентов.В разбивке к рекомендуемой суточной потребности в калориях это соответствует примерно 288 килокалориям для мужчин (дневная потребность 2400 ккал) и 228 килокалориям для женщин (дневная потребность 1900 ккал).В начале исследования, а также через двенадцать и 24 месяца ученые взяли образцы тканей мышцы бедра и выделили из них РНК.Но как именно проявились эти изменения в результате корректировки потребления калорий? Фактически, испытуемые потеряли около десятой части своего веса в течение первых двенадцати месяцев. На второй год похудания не было.Помимо потери жировой ткани, немного уменьшилась и мышечная масса – хотя мышечная сила не изменилась.В результате учёные пришли к выводу, что «даже умеренно интенсивное снижение калорий» может оказать большой эффект на мышцы.Ограничение калорий, поддерживаемое у людей в течение двух лет, оказывает положительное влияние на скелетные мышцы. Сокращение калорий может способствовать здоровью мышц у людей.Ранее МедикФорум писал о том, что употребление вареных яиц способствует продлению жизни.

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