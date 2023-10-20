Кардиолог Утин: нарушение ритма сердца после алкоголя говорит об опасном синдроме

«Неприятные изменения иногда фиксируются следующей ночью или на следующий день после возлияний».

«Нарушение ритма сердца, возникающее после чрезмерного употребления спиртного, называется «синдром праздничного сердца» (СПС). В этом случае нарушением чаще всего является приступ мерцательной аритмии», - рассказал кардиолог Утин.

Кардиолог Утин пояснил, что иногда после выпивки (особенно обильной) может возникать аритмия с ощущением внезапного сильного сердцебиения.По словам врача, подобное изменение в состоянии организма является тревожным сигналом: нарушение ритма сердца после алкоголя может объясняться опасным синдромом, означающим, что сердечно-сосудистая система функционирует неправильно.Врач уточнил, что во время приступа мерцательной аритмии сильно бьющееся сердце может ощущаться «выпрыгивающим из груди». Также возможны резкая слабость, одышка, тяжесть или боль в груди. При появлении перечисленных симптомов к пострадавшему необходимо вызвать «скорую помощь». Подобное нарушение ритма сердца опасно своими осложнениями: в частности, у человека может сформироваться тромб, для него резко возрастают риски инфаркта и инсульта.В свою очередь, другой российский кардиолог, Тамаз Гаглошвили, порекомендовал россиянам, у которых после употребления алкоголя возникает аритмия, – отказаться от спиртного совсем. У таких людей нарушения сердечного ритма, экстрасистолы могут возникать практически после любой дозы выпитого алкоголя, а не только после его большого количества.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты особенно сильно вредят работе сердца.

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