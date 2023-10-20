Терапевт Атюнина: у женщин после 50 лет может появиться артериальная гипертензия

114 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/tired-from-work-young-woman-in-front-of-a-laptop_30906932.htm#query=fatigue&position=44&from_view=search&track=sph
усталость

Терапевт Анастасия Атюнина: после 50 лет для женщин становится существенно более высоким риск развития гипертонии или остеопороза.

Терапевт Атюнина рассказала, что здоровье женщин после 50 лет подвергается особому риску из-за наступления менопаузы.

«Прежде всего следует обратить внимание на работу сердечно-сосудистой системы», - поделилась советом врач, беседуя с «Вечерней Москвой».

Атюнина добавила, что у женщин после 50 лет может появиться артериальная гипертензия. Также в этом возрасте начинает расти подверженность инфарктам, от которых раньше женщин защищал гораздо более высокий уровень эстрогена. Медик посоветовала тщательнее контролировать артериальное давление, а при показаниях тонометра 140/90 и больше обращаться к врачу.

Кроме того, необходимо следить за содержанием в крови холестерина. Атюнина предупредила, что по мере увеличения возраста риск пострадать от опасных сердечно-сосудистых нарушений для женщин становится все более и более значимым.

Дополнительно врач сообщила, что у женщин после 50 лет могут появиться проблемы с весом в результате нарушений углеводного обмена – также из-за этого они становятся склонными к заболеванию диабетом второго типа. Другие болезни, которые начинают чаще преследовать женщин после менопаузы, – это остеопороз и рак.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях происходит остановка сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Анастасия Атюнина
Анастасия Атюнина
Здоровье
врач-терапевт
Читать MedikForum.ru в
Врач Полторацкая: четыре важные системы организма слабеют после 30 лет
Кардиолог назвал самый эффективный простой способ избежать «сердечной» смерти
Высокое давление во время беременности повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Теги : риск заболеваний, женщины, Анастасия Атюнина
Косметолог Слабова объяснила усиленное выпадение волос осенью
Доктор Малышева посоветовала употреблять продукты с селеном для защиты от рака
Терапевт Атюнина: у женщин после 50 лет может появиться артериальная гипертензия