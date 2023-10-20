Терапевт Атюнина: у женщин после 50 лет может появиться артериальная гипертензия

«Прежде всего следует обратить внимание на работу сердечно-сосудистой системы», - поделилась советом врач, беседуя с «Вечерней Москвой».

Терапевт Атюнина рассказала, что здоровье женщин после 50 лет подвергается особому риску из-за наступления менопаузы.Атюнина добавила, что у женщин после 50 лет может появиться артериальная гипертензия. Также в этом возрасте начинает расти подверженность инфарктам, от которых раньше женщин защищал гораздо более высокий уровень эстрогена. Медик посоветовала тщательнее контролировать артериальное давление, а при показаниях тонометра 140/90 и больше обращаться к врачу.Кроме того, необходимо следить за содержанием в крови холестерина. Атюнина предупредила, что по мере увеличения возраста риск пострадать от опасных сердечно-сосудистых нарушений для женщин становится все более и более значимым.Дополнительно врач сообщила, что у женщин после 50 лет могут появиться проблемы с весом в результате нарушений углеводного обмена – также из-за этого они становятся склонными к заболеванию диабетом второго типа. Другие болезни, которые начинают чаще преследовать женщин после менопаузы, – это остеопороз и рак.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях происходит остановка сердца.

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