Врач Каган: при лечении гриппа и ОРВИ в приоритете должен быть отдых

«Сделайте отдых приоритетом. Отмените свои планы, оставайтесь дома и не ходите на работу или в школу. Вы поможете своему организму восстановиться», - подсказал эксперт.

«Ложитесь спать пораньше и вздремните днем» - поделился советом медик.

В интервью заслуженного врача России Михаила Кагана «Российской газете» прозвучали советы о тех мерах, которые помогают быстрее поправляться при заболевании гриппом и ОРВИ. Он отметил, что в случае обычной простуды заболевшему как правило не нужно обращаться за профессиональной медпомощью. Но если у человека грипп, врач необходим – поэтому с появлением признаков этой инфекции (очень высокая температура, ломота в теле) следует проконсультироваться с доктором.Также врач Каган обратил внимание на то, что при лечении гриппа и ОРВИ в приоритете должен быть отдых – это помогает организму аккумулировать энергию для борьбы с поразившим его вирусом.Каган добавил, что при лечении гриппа и ОРВИ следует больше спать – недостаток полноценного глубокого сна негативно отражается на состоянии иммунной системы.Он подчеркнул, что в период болезни важно сосредотачиваться на расслаблении организма и его восстановлении.Другие рекомендации специалиста: увлажнять воздух в помещении, пить много жидкости, чистой воды, есть куриный суп, отказаться от сигарет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сухой воздух жилья может быть опасен в плане возможного заражения ОРВИ.

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