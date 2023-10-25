Врач Филева: отсутствие нужной влаги в воздухе жилья влияет на подверженность ОРВИ

«Пересушенная слизистая оболочка носоглотки становится входными воротами для инфекций. Кроме того, из-за сухого воздуха обостряются хронические заболевания (астма, аллергии, дерматозы) и снижается иммунитет», - рассказала Филева «Газете.Ru».

«Чтобы избежать заболеваний, необходимо поддерживать в квартире нормальный микроклимат и увлажнять воздух», - заявила эксперт.

Врач Филева обратила внимание на то, что работающее в домах отопление создает проблему чрезмерной сухости воздуха. В свою очередь, отсутствие нужной влаги в воздухе жилья влияет на подверженность людей ОРВИ, другим заболеваниям. Специалистка объяснила, что недостаток увлажнения негативно влияет на состояние слизистых тканей – это, например, становится понятно по тому, что у человека сохнут и трескаются губы, появляются «корочки» в носу. Между тем, слизистые оболочки являются своеобразным барьером для патогенов, встроенным в иммунитет. Ухудшение их состояния облегчает проникновение в организм различным возбудителям болезней.Медик добавила, что отсутствие нужной влаги в воздухе жилья также негативно отражается на состоянии глаз. В период отопительного сезона многие могут сильнее ощущать, что глаза устают, или сталкиваются с воспалительными явлениями. Еще одна проблема нахождения в жиле, где пересушен воздух – гипоксия, недостаток кислорода в организме. Для людей она чревата быстрой утомляемостью, плохой концентрацией, упадком настроения, головокружением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые заболевания влияют на ощущение постоянного замерзания и невозможности согреться.

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