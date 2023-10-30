Врач Радугин назвал слабость среди неспецифических проявлений гипотирезоза

302 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/mid-shot-worried-woman-counselor-in-office_11241741.htm#query=adult%20woman%20is%20sad&position=11&from_view=search&track=ais
слабость

Эндокринолог Федор Радугин: гипотериоз отличают неспецифические проявления, он может быть схож с анемией.

Гипотиреоз является распространенным заболеванием щитовидной железы функционального типа. В его случае происходит ослабление функции железы, которая перестает вырабатывать достаточное количество гормонов. Между тем, ее гормональный баланс очень важен, поскольку влияет на процессы обмена веществ и пищеварения, поддержания температуры тела и работы сердца, об этом врач Радугин рассказал телеканалу «Санкт-Петербург».

Он отметил, что при развитии гипотиреоза обычно возникают неспецифические проявления. Внешними симптомами он бывает схож с другими патологиями – например, напоминает анемию. Врачи в процессе его диагностики могут действовать методом исключения.

Радугин назвал слабость среди неспецифических проявлений гипотирезоза.

«У гипотериоза неспецифические проявления – общая слабость, сонливость, сухость кожи, нарушения сна… состояние может сравниваться с анемией или неврологическими заболеваниями».


Точно определить наличие проблемы помогает анализ на гормоны щитовидной железы. Если гипотиреоз не лечить, последствием может стать сбой в обмене жидкости, провоцирующий ее скопление в сердце, легких и других структурах. Как результат, может развиться сердечная недостаточность.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при имеющихся проблемах с давлением употребление соли может вызывать головную боль.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Федор Радугин
Федор Радугин
Здоровье
эндокринолог,
Читать MedikForum.ru в
Гипертиреоз
Эндокринолог Юрочкин назвал неспецифические симптомы диабета 2 типа
5 признаков, которые указывают на дефицит йода в организме
Теги : гипотериоз, нетипичные симптомы, Федор Радугин
Врач Мухина объяснила необходимость ежедневно есть клетчатку
Кардиолог Кореневич: потеря денег или потеря супруга могут вести к инфаркту
Врач Радугин назвал слабость среди неспецифических проявлений гипотирезоза