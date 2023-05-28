Эндокринолог Юрочкин назвал неспецифические симптомы диабета 2 типа

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усталость

Более быстрое наступление усталости может быть одним из неспецифических признаков сахарного диабета 2 типа.

По словам врач-эндокринолога Александра Юрочкина, диабет является коварным заболеванием: он может бушевать в организме годами, не будучи замеченным. В беседе с «МедикФорум» врач назвал неспецифические симптомы сахарного диабета 2 типа:
  • более быстрое наступление усталости
  • сильное чувство жажды
  • более частое мочеиспускание
  • сухость кожи и зуд
  • покалывание в конечностях
  • медленное заживление ран
  • ухудшение зрения
  • потеря либидо и потенции
  • чередование потери аппетита и тяги к еде
  • склонность к мышечным судорогам
  • более частые инфекции мочевыводящих путей
  • ранее не проявлявшееся агрессивное поведение.
Эндокринолог Юрочкин уточнил: любой человек, замечающий у себя два или более из перечисленных симптомов, должен обратиться к врачу. Это особенно актуально для людей, которые испытывают внезапную жажду и частые позывы к мочеиспусканию. Оба симптома тесно связаны. Они указывают на присутствие в крови излишков сахара, от которых организм хочет избавиться, производя больше мочи.

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Также врач обратил внимание на то, что повышенное содержание сахара в крови, свойственное диабету, содействует развитию грибковых и бактериальных инфекций. Неприятным сигналом о диабете могут быть грибковые инфекции в области гениталий.

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