Эндокринолог Юрочкин назвал неспецифические симптомы диабета 2 типа

более быстрое наступление усталости

сильное чувство жажды

более частое мочеиспускание

сухость кожи и зуд

покалывание в конечностях

медленное заживление ран

ухудшение зрения

потеря либидо и потенции

чередование потери аппетита и тяги к еде

склонность к мышечным судорогам

более частые инфекции мочевыводящих путей

ранее не проявлявшееся агрессивное поведение.

По словам врач-эндокринолога Александра Юрочкина, диабет является коварным заболеванием: он может бушевать в организме годами, не будучи замеченным. В беседе с «МедикФорум» врач назвал неспецифические симптомы сахарного диабета 2 типа:Эндокринолог Юрочкин уточнил: любой человек, замечающий у себя два или более из перечисленных симптомов, должен обратиться к врачу. Это особенно актуально для людей, которые испытывают внезапную жажду и частые позывы к мочеиспусканию. Оба симптома тесно связаны. Они указывают на присутствие в крови излишков сахара, от которых организм хочет избавиться, производя больше мочи.Также врач обратил внимание на то, что повышенное содержание сахара в крови, свойственное диабету, содействует развитию грибковых и бактериальных инфекций. Неприятным сигналом о диабете могут быть грибковые инфекции в области гениталий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими неочевидными признаками проявляются болезни сердца.

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