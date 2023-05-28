Эндокринолог Юрочкин назвал неспецифические симптомы диабета 2 типа
Более быстрое наступление усталости может быть одним из неспецифических признаков сахарного диабета 2 типа.
По словам врач-эндокринолога Александра Юрочкина, диабет является коварным заболеванием: он может бушевать в организме годами, не будучи замеченным. В беседе с «МедикФорум» врач назвал неспецифические симптомы сахарного диабета 2 типа:
- более быстрое наступление усталости
- сильное чувство жажды
- более частое мочеиспускание
- сухость кожи и зуд
- покалывание в конечностях
- медленное заживление ран
- ухудшение зрения
- потеря либидо и потенции
- чередование потери аппетита и тяги к еде
- склонность к мышечным судорогам
- более частые инфекции мочевыводящих путей
- ранее не проявлявшееся агрессивное поведение.
Также врач обратил внимание на то, что повышенное содержание сахара в крови, свойственное диабету, содействует развитию грибковых и бактериальных инфекций. Неприятным сигналом о диабете могут быть грибковые инфекции в области гениталий.
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