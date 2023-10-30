Онколог Бредер: люди стали чаще болеть гепатитом из-за переедания и малоподвижности

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проблемы с печенью

Специалист по опухолям в печени, онколог Валерий Бредер заявил, что сегодня гепатит – это часто последствие нездорового образа жизни.

Онколог Бредер сообщил в беседе с «Газетой.Ru», что современные люди стали чаще болеть гепатитом из-за переедания и малоподвижности. В частности, речь идет о невирусной форме этого заболевания печени.

«Люди стали больше есть и меньше двигаться», - назвал медик причину многочисленных невирусных гепатитов.

Бредер обратил внимание на то, что тенденция злоупотреблять количеством пищи (особенно вредной) и предпочитать сидячие виды времяпровождения в наши дни отчетливо прослеживается не только среди взрослых, но и среди детей. Врач подчеркнул, что дети, которые привыкают к такому образу жизни с ранних лет, становятся с возрастом подверженными невирусным гепатитам.

«Сейчас мы имеем огромное количество перекормленных детей с избыточной массой тела, и вот они со временем как раз и могут оказаться в группе риска», – констатировал онколог.

Медик предупредил, что гепатит способен стать предвестником цирроза печени, способного «перерасти» в рак. Он добавил, что еще одним фактором появления невирусного гепатита является злоупотребление алкоголем.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нездоровые привычки ускоряют у женщин наступление климакса.

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Валерий Бредер
Валерий Бредер
Здоровье
заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина
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Теги : причины гепатита, болезни печени, Валерий Бредер
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