Онколог Бредер: люди стали чаще болеть гепатитом из-за переедания и малоподвижности

«Люди стали больше есть и меньше двигаться», - назвал медик причину многочисленных невирусных гепатитов.

«Сейчас мы имеем огромное количество перекормленных детей с избыточной массой тела, и вот они со временем как раз и могут оказаться в группе риска», – констатировал онколог.

Онколог Бредер сообщил в беседе с «Газетой.Ru», что современные люди стали чаще болеть гепатитом из-за переедания и малоподвижности. В частности, речь идет о невирусной форме этого заболевания печени.Бредер обратил внимание на то, что тенденция злоупотреблять количеством пищи (особенно вредной) и предпочитать сидячие виды времяпровождения в наши дни отчетливо прослеживается не только среди взрослых, но и среди детей. Врач подчеркнул, что дети, которые привыкают к такому образу жизни с ранних лет, становятся с возрастом подверженными невирусным гепатитам.Медик предупредил, что гепатит способен стать предвестником цирроза печени, способного «перерасти» в рак. Он добавил, что еще одним фактором появления невирусного гепатита является злоупотребление алкоголем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нездоровые привычки ускоряют у женщин наступление климакса.

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