Врач Шалунц заявила, что образ жизни и стрессы у женщин ускоряют климакс

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женщина взрослая грустит

Врач акушер-гинеколог Вардуи Шалунц назвала факторы, ускоряющие наступление климакса у женщин.

Наступление климакса означает сниженную выработку половых гормонов из-за возрастных изменений. Как правило, это происходит у женщин с приближением к 50 годам, но врач Шалунц отметила в интервью, что климакс может возникать и в более раннем возрасте.

«В последнее время чаще встречаются пациентки с тенденцией к снижению овариального резерва, недостаточностью функции яичников в молодом возрасте до 40 лет – и в 30 лет, и даже в 20», - поделилась медик с «Газетой.Ru».

Специалистка перечислила патологические причины ускоренного наступления климакса в виде наследственности, перенесенных операций, прерывания беременности или имеющихся заболеваний (например, известно, что его ускоряют гипертония, диабет, онкозаболевания.
Также имеют значение качество жизни, питание, наличие вредных привычек: врач Шалунц заявила, что образ жизни и стрессы у женщин тоже ускоряют климакс.

«Курение и алкоголь – самые пагубные и часто встречающиеся факторы, ускоряющие наступление климакса у женщин. Никотин и токсины спирта оказывают негативное влияние на весь организм женщины в целом».

Помимо этого, на женский организм влияет степень физических нагрузок: слишком интенсивные или, наоборот, недостаточные могут быть фактором наступления климакса. Еще один значимый фактор влияния – ожирение: излишки жира, обладающего гормоноподобными веществами, провоцируют те гормональные перестройки, которые ведут к угасанию производства эстрогена.

«Положительное воздействие на репродуктивную сферу оказывают продукты, которые содержат растительные эстрогены: цельные злаки, орехи, семечки, семя льна, льняное масло, оливковое масло, авокадо, жирная рыба», - посоветовала женщинам врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что инсульт сегодня все чаще случается у людей 30 и 40 лет.

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Вардуи Шалунц
Вардуи Шалунц
ЗОЖ
врач акушер-гинеколог, репродуктолог
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Теги : климакс, причины нарушения, Вардуи Шалунц
Врач Шалунц заявила, что образ жизни и стрессы у женщин ускоряют климакс
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