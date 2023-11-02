Врач Чудинская назвала среди главных признаков инсульта шаткую походку и слабость в конечностях

«Мужчины чаще страдают от инсульта, им следует серьезнее относиться к таким важным показателям здоровья, как артериальное давление и уровень холестерина в крови», - поделилась врач с «Лайфом».

«Слабость в конечностях: руке или ноге, обычно проявляется на одной стороне».

Развитие инсульта тесно связано с критическим нарушением мозгового кровообращения – в результате закупорки тромбом или разрыва сосуда. Невролог Чудинская отметила, что с возрастом риск инсульта возрастает, так как у человека чаще возникают заболевания, вызывающие в виде осложнения ведущие к инсульту процессы. Во многих случаях инсульт становится последствием неконтролируемой и нелеченой гипертонии, запущенного атеросклероза.Чудинская назвала среди главных признаков инсульта шаткую походку и слабость в конечностях, искажение лица (возникает асимметрия), проблемы с речью (человек не может внятно что-либо сказать, плохо понимает речь окружающих), раздвоение картинки в глазах.Специалистка уточнила:Невролог подчеркнула: для спасения человека при инсульте большое значение имеет то, как быстро ему оказывается профессиональная медицинская помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что после 35 лет необходимо вырабатывать привычку отслеживать свое артериальное давление.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.