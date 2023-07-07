Невролог Чудинская: мушки перед глазами указывают на высокое либо низкое давление

«Частая причина появления мушек перед глазами – высокое либо низкое артериальное давление, что требует обращения к специалисту для подбора лечения», - констатировала невролог беседуя с «Газетой.Ru».

«Мушки перед глазами могут наблюдаться и на фоне вертебробазилярной недостаточности (нарушение кровотока в артериях позвоночника), возникающей при остеохондрозе шейного отдела позвоночного столба», - дополнила невролог.

Невролог Чудинская раскрыла причины такого «феномена» как мушки перед глазами. Такой эффект, заявила специалист, может вызываться колебаниями артериального давления, указывать как на возможный криз, так и на гипотензию.Кроме того, они могут появляться из-за поражения сосудов системы зрения – ретинопатии. Помимо этого, человек в ее случае может ощущать потерю четкости в зрении, видеть в поле зрения крупные пятна. Чудинская отметила, что риск развития ретинопатии существенно возрастает после 50 лет, а в нелечном состоянии она может полностью лишить человека способности видеть.Также мушки перед глазами бывают обусловлены другими заболеваниями органов зрения. При развитии данных патологий к мушкам присоединяются другие неблагополучно симптомы – например, вспышки света, искры, ощущение тумана в глазах. Со всеми этими проблемами следует обращаться к медицинским специалистам, поскольку в запущенном состоянии глазные нарушения могут вести к слепоте.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые люди летом начинают чаще страдать от головных болей.

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