Врач Бондаренко: тренировка определенных мышц помогает избавиться от головных болей

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головная боль

Реабилитолог Владимир Бондаренко заметил, что головная боль часто возникает из-за проблем с мышцами шеи.

Врач Бондаренко сообщил в разговоре с радио Sputnik, что тренировка определенных мышц может стать способом, помогающим избавиться от головных болей без употребления лекарств.

«Головная боль преследует многих людей, однако далеко не все задумываются о причинах этого симптома, предпочитая просто выпить обезболивающее», - сказал специалист.

Бондаренко уточнил, что головную боль часто вызывают проблемы с позвоночником и шейными мышцами.

‎»Причина головной боли часто кроется в заболеваниях шейного и грудного отделов позвоночника, а также в плохой работе длинных разгибателей шеи – мышц, которые крепятся к затылочной части», - пояснил реабилитололг.

Владимир Бондаренко добавил, что у склонных к головным болям людей, часто наблюдаются «каменные» плечи, результат постоянных спазмов в трапециевидных мышцах, расположенных в задней части шеи. Из-за подобных проблем с мышцами возникают нарушения кровообращения головы, повышается внутричерепное давление. Все это влияет на подверженность головным болям и неблагоприятным реакциям на погодные колебания.

Реабилитололг подчеркнул, что нельзя принимает болеутоляющие препараты на постоянной основе. При часто возникающих головных болях следует обратиться к врачу, обследоваться, проверить шейный и грудной отделы позвоночника. Врач Бондаренко обратил внимание на то, что тренировка определенных мышц помогает избавиться от головных болей:

«тренировке определенных мышц, которую часто называют укреплением мышечного корсета».

Кроме того,  в борьбе с головной болью помогает массирование основания черепа.

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Владимир Бондаренко
Владимир Бондаренко
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