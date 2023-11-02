«Постоянная слабость и чувство усталости могут говорить о целом ряде заболеваний», - констатировала специалистка.

«Симптомами гипотиреоза могут быть постоянная усталость, сонливость, апатия, слабость, замедление мыслительных процессов», - уточнила врач Савельева.

Причиной слабости может быть гипотиреоз или железодефицитная анемия, – об этом врач Савельев проинформировала в разговоре с «Газетой.Ru».Говоря о том, что причиной слабости может быть железодефицитная анемия, медик объяснила: вызывает такое состояние снижение уровня гемоглобина. Также могут возникать симптомы в виде плохого аппетита, бледности, головокружения (например, при вставании). Появление перечисленных симптомов – это серьезный повод обратиться к врачу, обследоваться.Кроме того, причиной слабости может быть гипотиреоз, означающий недостаточность щитовидной железы, сниженную выработку ее гормонов. Именно щитовидка оказывает ключевое влияние на энергичность человека, ее недостаточная активность ухудшает обмен веществ и понижает тонус.Также ощущение усталости и слабости наблюдается при депрессии, сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях, почечной недостаточности, аутоиммунных заболеваниях, инфекциях, раке. В любом случае длительное состояние апатии, вялости и слабости требует обращения к специалистам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-неврологом Галиной Чудинской были названы главные признаки инсульта

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