Врач назвала первые признаки дефицита магния до того, как возникнут серьезные симптомы

"Дефицит магния также может привести к повышению резистентности к инсулину, бессоннице и даже депрессии", - говорит Захарова.

Что вызывает дефицит магния?

"Таким образом, если вы не едите достаточно листовой зелени и салатов, у вас, скорее всего, разовьется дефицит магния".

"Это продукты, содержащие фруктозу, такие как столовый сахар, мед и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы".

"Даже некоторые лекарства, включая антибиотики, могут привести к снижению уровня магния в организме".

"Если в какой-то момент вы почувствуете странные для вас симптомы, обратитесь за советом к врачу".

Врач раскрыл первые признаки потенциального дефицита магния.Поскольку магний необходим биохимически для создания АТФ, который является энергетической валютой организма, усталость является первым признаком дефицита магния.Врач общей практикии другие признаки дефицита магния, такие какНизкий уровень магния вызван многими различными причинами, включая плохое питание, хроническую диарею, злоупотребление алкоголем, рецептурные лекарства, злоупотребление слабительными, опухшую поджелудочную железу, некоторые виды медицинского лечения и определенные генетические нарушения.Захарова сказала, что магний особенно эффективен в листовой зелени – примеры включаютОна посоветовала людям съедать «семь чашек салата в день», но если вам это слишком сложно, то вам могут помочь добавки.Доктор настоятельно рекомендует глицинат магния, но не оксид, гидроксид или карбонат магния.Помимо недостаточного употребления листовой зелени и салатов, еще одной причиной дефицита магния является употребление слишком большого количества рафинированных продуктов.Употребление слишком большого количества алкоголя также может привести к дефициту магния, поскольку алкоголь содержит сахара. Доктор сказала, что чем больше воспалений в организме, тем меньше у вас магния.Кроме того, вы можете подвергаться риску развития симптомов низкого содержания магния, если вы госпитализированы, находитесь в критическом состоянии, пьете слишком много алкоголя, плохо контролируете уровень сахара в крови из-за диабета или страдаете такими заболеваниями, как болезнь Крона или целиакия, или другими проблемами, которые мешают работе организма. способность усваивать питательные вещества.Итак, если вы чувствуете усталость, возможно, вам захочется есть больше листовой зелени, чтобы посмотреть, повысит ли она ваш уровень энергии.Однако усталость может быть результатом многих состояний и привычек образа жизни.Ранее МедикФорум писал о том, как предотвратить остеопороз.

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