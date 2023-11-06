Стоматолог назвала ошибки в гигиене, которые разрушают зубы

«Хотя завтрак может заменить утреннюю чистку зубов, разумно чистить зубы перед едой, чтобы защитить зубы. После того, как вы поели, вашим зубам нужно немного времени для реминерализации. Это особенно актуально, когда вы потребляете продукты или напитки с высокой кислотностью, такие как апельсиновый сок или джем. Если вы чистите зубы менее чем через час после еды, вы подвергаетесь большему риску эрозии эмали зубов», - говорит врач-стоматолог Башкатова Татьяна специально для МедикФорум.

Стать обесцвеченным

Стать чувствительным к жаре и холоду

Выглядеть короче из-за износа

Легче сломать или сломать

Иметь острые края.

Использование одной и той же зубной щетки слишком долго

«Со временем щетинки наших зубных щеток становятся мягче и становятся менее эффективными, поэтому в идеале вам следует стремиться менять насадку зубной щетки или электрической зубной щетки раз в три-четыре месяца, чтобы предотвратить это».

Недостаточное увлажнение

«Хотя поддержание гидратации может принести массу более широких преимуществ для здоровья, оно также может иметь большое значение для защиты здоровья полости рта», — посоветовала она. «Когда мы не получаем достаточного количества жидкости, во рту может стать сухо, что создает среду, в которой бактерии могут размножаться лучше, что может привести к таким повреждениям, как гниение. Питьевая вода поможет смыть частицы пищи и бактерии с зубов, особенно после еды».

Спеша сквозь рутину

Многие люди осознают важность чистки зубов два раза в день. И в зависимости от вашего распорядка дня, одно из этих чисток обычно происходит утром, прежде чем вы начнете свой день.Однако врач-стоматолог предупредил об ошибке, которую «мы все совершаем», когда дело касается этой привычки, которая на самом деле может повредить наши зубы.Врач посоветовалВместо этогоОднако, если вы предпочитаете чистить зубы после еды, подождите час после этого, чтобы «избежать» эрозии эмали.Эрозия зубов отличается от кариеса, вызываемого бактериями, но может привести к постепенной потере поверхности зуба.Врач-стоматолог также посоветоваал избегать некоторых других «распространенных» ошибок в гигиене полости рта.По ее словам, регулярная смена зубной щетки обеспечит правильную чистку зубов.Слишком быстрая чистка зубов слишком быстро может означать, что вы на самом деле не чистите зубы должным образом или можете повредить десны или зубы, предупредила доктор.Чтобы избежать этого, чистите зубы по две минуты два раза в день. Если вы изо всех сил пытаетесь сэкономить время, попробуйте включить песню продолжительностью две минуты или для удобства установите таймер на своем телефоне.Ранее МедикФорум писал о о том, как предотвратить остеопороз.

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