Врач Хухрев назвал признаками тромбоза глубоких вен отек и боль в ноге

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боль в ноге

По словам врача-терапевта Алексея Хухрев признаки тромбоза глубоких вен обычно проявляются как изменения в состоянии одной ноги.

Тромбоз глубоких вен в большинстве случаев поражает именно ноги. В одной из них образуется тромб, опасный тем, что при отрыве от места своего крепления он попадает в кровоток, с которым может проникнуть в артерии сердца или легких. Если тромб закупорит такую артерию, последствия этого могут оказаться смертельно опасными для человека.

«Если тромб из нижней конечности долетит до легких, можно умереть просто за секунду», - заметил врач Хухрев в беседе с «Москвой 24».

Говоря о признаках, по которым можно узнать тромбоз глубоких вен, медик назвал отек и боль в ноге. Хухрев подчеркнул, что когда возникает данная патология, страдает обычно только одна конечность. При возникшем отеке она может стать заметно боше другой.

«Если нога начинает зримо увеличиваться в объеме, болит голень, появляется синюшность – в первую очередь нужно, конечно, подумать о тромбозе глубоких вен», - сказал специалист.

Кроме того, в пораженной конечности может ощущаться пульсация, повышенная температура.

Врач добавил, что развитие тромбоза может произойти в обстоятельствах вынужденной неподвижности: например, при заболевании, требующем длительного пребывания в постели, или долгом авиаперелете. При появлении его симптомов необходимо оперативно обращаться за медицинской помощью.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что тромбы могут возникать в разных сосудах ног – признаки таких тромбозов были названы врачом-флебологом Вероникой Головиной.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : тромбоз глубоких вен, ноги, Алексей Хухрев
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