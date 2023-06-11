Флеболог Головина рассказала о визуальных признаках возникшего тромба

«Необходимо обращать внимание на свои конечности», - поделилась врач советом, беседуя с порталом Pravda.Ru.

отек одной конечности

дискомфортные ощущения распирающего, тянущего характера.

«Эти симптомы будут сохраняться 24 часа, пострадавшему необходимо срочно вызвать медицинскую помощь», - отметила флеболог.

варикозная вена уплотняется, становится болезненной

кожа над проблемным участком краснее.

в конечности с возникшим тромбом возникает резкая боль

конечность сильно бледнеет, становится холодной наощупь.

пропадает чувствительность

исчезает возможность двигаться.

Флеболог Головина напомнила в интервью, что образование тромбов (тромбоз) повышает для человека риск смертельно опасных осложнений.Этот тип тромбов – наиболее опасный. Такие кровяные сгустки образуются в глубоких венах конечностей, и если они отрываются от места крепления и проникают в кровоток, то могут оказаться занесенными в артерии, питающие жизненно важные органы (сердце, мозг, почки). В результате закупорки этих артерий возникают состояния, угрожающие жизни.Флеболог Головина рассказала о визуальных признаках ТГВ:В этом случае тромб формируется в расширенной от варикоза вене.На какие признаки нужно обращать внимание:При появлении этих признаков также необходимо вызывать скорую помощь.Флеболог порекомендовала обращаться за помощью врачей, заметив следующие признаки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи считают самым вредным продуктом для сосудов сахар.

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