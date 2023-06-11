Флеболог Головина рассказала о визуальных признаках возникшего тромба
Флеболог Вероника Головина: признаки возникшего тромба можно заметить при осмотре ног.
Флеболог Головина напомнила в интервью, что образование тромбов (тромбоз) повышает для человека риск смертельно опасных осложнений.
«Необходимо обращать внимание на свои конечности», - поделилась врач советом, беседуя с порталом Pravda.Ru.
При ТГВ (тромбозе глубоких вен). Этот тип тромбов – наиболее опасный. Такие кровяные сгустки образуются в глубоких венах конечностей, и если они отрываются от места крепления и проникают в кровоток, то могут оказаться занесенными в артерии, питающие жизненно важные органы (сердце, мозг, почки). В результате закупорки этих артерий возникают состояния, угрожающие жизни.
Флеболог Головина рассказала о визуальных признаках ТГВ:
- отек одной конечности
- дискомфортные ощущения распирающего, тянущего характера.
«Эти симптомы будут сохраняться 24 часа, пострадавшему необходимо срочно вызвать медицинскую помощь», - отметила флеболог.
При тромбофлебите подкожных вен. В этом случае тромб формируется в расширенной от варикоза вене.
На какие признаки нужно обращать внимание:
- варикозная вена уплотняется, становится болезненной
- кожа над проблемным участком краснее.
При тромбозе артерий. Флеболог порекомендовала обращаться за помощью врачей, заметив следующие признаки.
- в конечности с возникшим тромбом возникает резкая боль
- конечность сильно бледнеет, становится холодной наощупь.
- пропадает чувствительность
- исчезает возможность двигаться.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Вероника Головина
Здоровье
сосудистый хирург, флеболог
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