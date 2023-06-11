Флеболог Головина рассказала о визуальных признаках возникшего тромба

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боль в ноге

Флеболог Вероника Головина: признаки возникшего тромба можно заметить при осмотре ног.

Флеболог Головина напомнила в интервью, что образование тромбов (тромбоз) повышает для человека риск смертельно опасных осложнений.

«Необходимо обращать внимание на свои конечности», - поделилась врач советом, беседуя с порталом Pravda.Ru.

При ТГВ (тромбозе глубоких вен). Этот тип тромбов – наиболее опасный. Такие кровяные сгустки образуются в глубоких венах конечностей, и если они отрываются от места крепления и проникают в кровоток, то могут оказаться занесенными в артерии, питающие жизненно важные органы (сердце, мозг, почки). В результате закупорки этих артерий возникают состояния, угрожающие жизни.

Почему образуются тромбы и как их предотвратить?

Флеболог Головина рассказала о визуальных признаках ТГВ:
  • отек одной конечности
  • дискомфортные ощущения распирающего, тянущего характера.
«Эти симптомы будут сохраняться 24 часа, пострадавшему необходимо срочно вызвать медицинскую помощь», - отметила флеболог.

При тромбофлебите подкожных вен. В этом случае тромб формируется в расширенной от варикоза вене.

На какие признаки нужно обращать внимание:
  • варикозная вена уплотняется, становится болезненной
  • кожа над проблемным участком краснее.
При появлении этих признаков также необходимо вызывать скорую помощь.

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При тромбозе артерий. Флеболог порекомендовала обращаться за помощью врачей, заметив следующие признаки.
  • в конечности с возникшим тромбом возникает резкая боль
  • конечность сильно бледнеет, становится холодной наощупь.
  • пропадает чувствительность
  • исчезает возможность двигаться.
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Вероника Головина
Вероника Головина
Здоровье
сосудистый хирург, флеболог
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