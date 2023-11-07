Врач Вялов: боль с ощущением обруча по спине и животу говорит о разрушении поджелудочной

«Многие люди выпивают алкоголь, закусывая его большим количеством готовой полуфабрикатной еды. В результате повышается уровень триглицеридов в крови. Затем человек может еще и покурить – отсюда тройной удар по поджелудочной», - обратил внимание Сергей Вялов.

«Рядом с поджелудочной железой находится большое нервное сплетение, и если оно попадает в очаг воспаления, то боль разливается по всему животу. Тут появляется ощущение обруча или круга», - объяснил гастроэнтеролог.

Врач Вялов рассказал, что на состояние поджелудочной железы оказывает значительное влияние образ жизни. Медик отметил, что одной из распространенных разрушительных для здоровья этого органа привычек является злоупотребление вредной едой и алкоголем в конце недели, которое служит способом снять стресс.По словам Вялова, воздействие негативных факторов ведет к разрушению клеток желез и развитию панкреатита, при котором орган подвергается воспалению, хроническому или острому. В случае острого панкреатита возникает серьезная угроза для здоровья и жизни человека – это ситуация, когда нужно срочно вызывать медицинскую помощь.Специалист уточнил: говорить о разрушении поджелудочной может боль с ощущением обруча по спине животу. Такая опоясывающая боль изначально может возникать как дискомфорт или болезненность в спине. Появление ощущения обруча часто становится симптомом прогрессирующего разрушения и запущенного, нелеченого патологического процесса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отек и боль, возникающие только в одной ноге, могут указывать на тромбоз глубоких вен

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