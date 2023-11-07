Врач Крутов: ношение тесных носков вызывает опасные нарушения кровообращения

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ноги в носках

Трофические язвы могут вызываться нарушениями кровообращения из-за ношения тесных носков, – об этом сообщил врач Григорий Крутов.

Врач Крутов предупредил: носить тесные носки рискованно для здоровья. Одним из последствий такой привычки может стать развитие опасных нарушений кровообращения, ведущих к невропатии и повреждению тканей.

«Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания вен, ношение тесных носков грозит образованием трофических язв», - поделился медик с порталом «Доктор Питер».

Еще одна опасность ношения тесных носков заключается в том, что оно провоцирует возникновение отеков. При этом кровеносные сосуды и сердце начинают испытывать повышенную нагрузку и функционировать с возросшим напряжением.

Кроме того, добавил Крутов, из-за тесных носков развивается онихокриптоз (вросший ноготь).

Другой эксперт, Ольга Чижевская, уточнила, что ношение по две пары носков (по два но ногу) тоже является вредным. Одна из причин – в стопах ухудшается кровообращение. Вдобавок может происходить их деформация, влекущая за собой нарушение походки.

Врач Крутов обратил внимание на то, что носки следует выбирать соразмерно стопе – не тесные, но и не слишком большие. Если они велики, ткань при носке может собираться в складки, натирать кожу, провоцировать появление мозолей. У человека с диабетом большие носки могут поспособствовать возникновению совершенно нежелательных повреждений на ступнях. При имеющейся диабетической стопе такие повреждения повышают риск гангрены и ампутации.

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Григорий Крутов
Григорий Крутов
Здоровье
мануальный терапевт, кинезиолог
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Теги : носки, опасность для здоровья, Григорий Крутов
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