Эксперт по сну советует носить носки для лучшего засыпания

«Когда ваши ноги холодные, ваши кровеносные сосуды сужаются, что может затруднить засыпание или сон», - заметил Мартин Сили.

«Ношение носков перед сном согревает ноги, что сигнализирует вашему телу: пора спать! Это может улучшить засыпание: вы будете быстрее погружаться в сон, и он будет более глубоким».

Британский сомнолог Мартин Сили заявил, что использование носков может быть ключом к успешному засыпанию и хорошему ночному сну. В интервью газете Mirror эксперт по сну рассказал, что ношение носков перед сном, а также сон в них делает ночной отдых более эффективным для организма.Эксперт по сну объяснил, почему он советует носить носки.Также, добавил специалист по сну, носки сохраняют ноги в тепле, и это способствует расслаблению.В то же время Сили предупредил: данный метод не универсальный. Среди других способов улучшить качество сна, эксперт считает самыми эффективными соблюдение постоянного графика сна, отказ от кофеина, использование аромата лаванды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от еды после 6 часов вечера может вредить мозгу.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.