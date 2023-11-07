Врач Лагутин: голос человека может огрубеть из-за вредных привычек или рака

«Стрессы могут вести к недосмыканию голосовых связок и развитию гипотонусной дисфонии, либо к избыточному пересмыканию и, соответственно, к гипертонусной дисфонии. Это проявляется как осиплость и огрубление голоса», - рассказал специалист «Газете.Ru».

«Не стоит полоскать горло содой и солью, растворенными в воде. Сода и соль при совместном воздействии одновременно осушают и разрыхляют слизистую», - поделился советом врач.

Врач Лагутин сообщил, что голос человека может огрубеть из-за стресса.Кроме того, голос человека может огрубеть из-за вредных привычек – прежде всего, вследствие курения. Химические вещества табачного дыма (так же, как и вещества, которые человек может вдыхать на вредном производстве), повреждают целостность слизистой оболочки, покрывающей глотку и гортань. В таких условиях, добавил Лагутин, слизистая ткань разрыхляется, становится подверженной клеточным мутациям, ведущим к развитию онкологических болезней. Таким образом, голос человека может огрубеть из-за рака органов ротоглотки.Также вредной для голоса привычкой он назвал манеру разговаривать шепотом при ларингите. Шепот содействует растяжению голосовых складок, которые могут привыкнуть к своему разомкнутому состоянию.Кроме того, состоянию слизистой ткани в ротоглотке человека, а также его голосу вредит самолечение при больном горле, когда используются неподходящие составы для полоскания.Он назвал более подходящими для этого составы с дубильным эффектом: например, из ромашки или крепкого черного чая.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему важно подбирать подходящие по размеру носки.

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