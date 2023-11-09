Кардиолог Суворова: при внезапной гипотонии может помочь вода с добавлением соли

«Необходимо понять, почему артериальное давление резко снижается. Это может происходить из-за погодных изменений, кровотечений, употребления лекарств», - сообщила Суворова изданию «Подмосковье сегодня».

«Также будет полезно лечь и поднять ноги, чтобы они оказались выше головы».

При внезапной гипотонии или снижении давления человек ощущает ряд неблагополучных симптомов, включающих сильную слабость и тремор, бледность, дурноту. Причины, вызывающие гипотонию, достаточно разнообразны. Нередко к подобному состоянию ведет сосудистый спазм, который может возникать под влиянием многих факторов.Специалистка отметила, что зачастую эпизоды с падением давления бывают краткосрочными – состояние человека достаточно быстро нормализуется. В качестве средства первой помощи при внезапной гипотонии может помочь вода с добавлением соли. Специя вызывает задержку жидкости, из-за чего в сосудах увеличивается объем крови и вместе с этим повышается давление на сосудистые стенки.Другие полезные в такой ситуации напитки – это крепкий кофе или сладкий чай.В тех случаях, когда падение давления сопровождается резким и значительным ухудшением самочувствия лучше вызвать скорую помощь, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания внутренних органов могут вызывать боль в спине.

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