Врач Кондрахин: боль в спине может вызываться болезнями желудка или органов таза

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боль в спине

Врач Андрей Кондрахин предупредил, что боль в спине нередко возникает как симптом нарушений в работе внутренних органов.

Врач Кондрахин сообщил, что боль в спине не всегда бывает обусловлена неправильным положением тела или растяжением ее мышц.

«Боль в спине может быть признаком многих заболеваний, которые невозможно определить самостоятельно», - заявил медик «Вечерней Москве».

Кондрахин добавил, что боль в спине может вызываться болезнями органов таза. Например, у женщин такая боль часто говорит о проблемах гинекологического, репродуктивного здоровья. У мужчин – о патологии мочевого пузыря.

Кроме того, боль в спине может вызываться почечными и сердечными нарушениями, болезнями желудка.

«Это могут быть боли, например, из-за язвенной болезни желудка, холецистита и панкреатита. Эти заболевания иногда вызывают просто невыносимую боль в спине», - констатировал врач.

Он обратил внимание на то, что при боли в спине, не ослабевающей больше суток, нужно обращаться в медучреждение и выяснять ее причину путем обследований у специалистов.
 
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в случае развития рака поджелудочной железы боль может ощущаться в правом подреберье.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Андрей Кондрахин
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог
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Теги : боль в спине, признаки болезней, Андрей Кондрахин
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