Врач Кондрахин: боль в спине может вызываться болезнями желудка или органов таза
Врач Андрей Кондрахин предупредил, что боль в спине нередко возникает как симптом нарушений в работе внутренних органов.
Врач Кондрахин сообщил, что боль в спине не всегда бывает обусловлена неправильным положением тела или растяжением ее мышц.
«Боль в спине может быть признаком многих заболеваний, которые невозможно определить самостоятельно», - заявил медик «Вечерней Москве».
Кондрахин добавил, что боль в спине может вызываться болезнями органов таза. Например, у женщин такая боль часто говорит о проблемах гинекологического, репродуктивного здоровья. У мужчин – о патологии мочевого пузыря.
Кроме того, боль в спине может вызываться почечными и сердечными нарушениями, болезнями желудка.
«Это могут быть боли, например, из-за язвенной болезни желудка, холецистита и панкреатита. Эти заболевания иногда вызывают просто невыносимую боль в спине», - констатировал врач.
Он обратил внимание на то, что при боли в спине, не ослабевающей больше суток, нужно обращаться в медучреждение и выяснять ее причину путем обследований у специалистов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в случае развития рака поджелудочной железы боль может ощущаться в правом подреберье.
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Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог
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